Enric Luzán (38 años), el catalán que está dando la vuelta al mundo a pie: "He dejado el trabajo, lo he dejado todo. Si haces un viaje así es porque te gusta estar solo, aunque también me gusta estar con gente si la compañía es buena"

Hay trenes en la vida que solo pasan una vez, y a Enric Luzán le ocurrió eso mismo cuando tomó la decisión de dejar su trabajo como ingeniero civil en Barcelona y su piso en Terrassa para recorrer el mundo entero a pie. Salió de la plaza de Cataluña con una mochila a la espalda y el objetivo de terminar el reto usando solamente sus piernas. Sus cálculos eran que necesitaría 30.000 euros para completarlo y un total de tres años.

Aunque no todo va siempre viento en popa, pues contó que va "más lento de lo que pensaba", el balance sigue siendo positivo desde que partió el 30 de noviembre de 2025. Para que la World Runners Association oficialice su récord, debe recorrer al menos 26.232 kilómetros en la misma dirección, pisar al menos cuatro continentes y pasar por dos puntos diametralmente opuestos del planeta, es decir, las antípodas. Y tiene prohibido descansar más de un 25% del viaje.

Sara Fernández García

Al desarrollar esta idea, Luzán se dio cuenta de que quizá tendría que modificar el trayecto en varias ocasiones por problemas que se encuentran en el mundo real, como la tediosa burocracia de los visados en Asia Central o los conflictos en Oriente Medio. Su inspiración fue Nacho Dean, un joven malagueño que dio la vuelta al mundo a pie entre 2013 y 2016. Entonces fue cuando se preguntó: "Si él lo pudo hacer, ¿por qué yo no?".

El sacrificio más bonito

Tenía un canal de YouTube desde 2022 y, gracias a él y la creación de contenido en catalán, la Generalitat le concedió una beca de 10.000 euros. Con eso y sus ahorros, tomó la decisión final, aunque al principio confesó que le costó: "He dejado el trabajo, lo he dejado todo. Supone un gran sacrificio". A pesar de que no tiene ataduras familiares. Su viaje está analizado kilómetro a kilómetro, porque a este tipo de aventuras no puede uno lanzarse a la ligera.

Montenegro es uno de los países que ha atravesado Enric Luzán en su vuelta al mundo / Istock / TUNART

Ya ha atravesado países como Francia, Italia, Croacia, Montenegro, Albania o Turquía. Y ahora acaba de llegar a China, a un ritmo de unos 30 o 40 kilómetros por día. Pero este viaje, como cualquier lector comprenderá, no es para todo tipo de personas. Como él mismo dijo en una entrevista con La Vanguardia, "si haces un viaje así es porque te gusta estar solo, aunque también me gusta estar con gente si la compañía es buena".

Destinos de ensueño para un viaje inolvidable

La mayor altitud espera alcanzarla en Nepal, a 5.000 metros, aunque confesó que no tiene intención de subir ninguna de sus montañas. Su mayor miedo no es la falta de seguridad, sino que le atropellen, los perros que están sueltos o las posibles lesiones. Su récord fuera de casa viajando era de 23 días, realizando la Transpirenaica, y ahora le esperan más de mil. Pero cuando algo llena tanto como a él hacer este viaje, el tiempo se pasa volando.

Las impresionantes montañas de Nepal / Istock / InnerPeaceSeeker

Entre las grandes sorpresas del viaje destacó Croacia en febrero, que estaba prácticamente vacía, incluso Dubrovnik, una de las ciudades más visitadas de Europa. Así como Albania, donde descubrió que la gente es muy amable aunque prudente al principio. Y ante Grecia quedó asombrado por su comida y la simpatía de sus vecinos. Más aún en la zona de Tesalónica y Macedonia, unos completos desconocidos a los que los viajeros no suelen ir.

El lago Ohrid en Macedonia / Istock / spastonov

Su siguiente objetivo es Nueva Zelanda, las antípodas de Cataluña, donde espera poder realizar el sendero Te Araroa, que cruza las dos islas de sur a norte en 3.000 kilómetros. Conocer culturas, gente de todos los rincones del mundo, gastronomías, paisajes, modos de vida... Es la riqueza de los viajes y de todo lo que se está empapando Enric Luzán en este tiempo que lleva caminando sin parar a descansar más allá de lo justo y necesario.