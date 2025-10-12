Vuela más barato con el método de la 'ciudad oculta': cómo hacerlo y qué riesgos hay

Lo cierto es que hay distintos factores para conseguir precios más económicos para nuestros vuelos. Por ejemplo, la flexibilidad para viajar, tanto a diferentes destinos como en distintos momentos del año o la semana. O buscar los vuelos usando el 'modo incógnito' en el navegador, para que la aerolínea o el buscador no capte tu interés en un destino y/o unas fechas y te suba los precios.