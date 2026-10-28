Un chef a bordo y una cama de casi dos metros: así es volar en la clase business de Turkish Airlines

Cada vez son más las personas que se plantean pasar las vacaciones en destinos cercanos. El cansancio, la incomodidad de los aeropuertos masificados y la perspectiva de estar muchas horas en un espacio reducido son los principales motivos para descartar viajes de larga distancia. Sin embargo, aquellos que toman decisiones como volar en la Business Class de Turkish Airlines, descubren que la distancia es lo de menos cuando el trayecto se disfruta.

Un Boeing 787-9 Dreamliner de Turkish Airlines sobrevuela Estambul al atardecer. / Westend61

La aerolínea está considerada entre las más accesibles económicamente para probar la experiencia premium, rompiendo el mito de que el confort exclusivo está reservado solo para unos pocos.

Una vez cruzado ese umbral, tan solo hay que sentarse en sus cómodos asientos, convertibles en camas full flat de 193 centímetros, y dejarse embriagar por su particular mezcla de aromas a cardamomo, menta fresca y café turco. Aromas que trasladan directo a los callejones de Beyoğlu, en Estambul.

El mapa de Turkish Arlines

La aerolínea ha consolidado una red impecable en España, operando desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla y Málaga para tender un puente directo entre la cultura mediterránea y los destinos más exóticos del mundo, entre los que destacan Seychelles, Tailandia, Maldivas o Mauricio. Un total de 358 que han posicionado a Turkish Airlines en el Guinness World Record. Esta sólida presencia reduce distancias y refleja su filosofía, basada en esa excelencia galardonada por el prestigioso sello Skytrax, desde el mismo punto de origen de un viaje.

Las casas de piedra y los minaretes del casco antiguo de Mardin se extienden a los pies de su imponente fortaleza. / SonerCdem / iStock

Dentro de su extenso mapa de conexiones, Estambul marca un apasionado abrazo entre Occidente y Oriente. La ciudad turca funciona como puerta de entrada tanto para escapadas por el país como para alcanzar los paraísos más codiciados del planeta.

La escala ofrece la oportunidad de explorar una nueva ciudad que tal vez no estaba contemplada en el mapa inicial gracias al programa Stopover mediante el cual los pasajeros con conexiones superiores a 20 horas pueden alojarse en hoteles de cinco estrellas para sumergirse en la magia de Estambul.

El lounge de Turkish Airlines en el aeropuerto de Estambul combina zonas de descanso, espacios gastronómicos y música en directo. / Turkish Airlines

Una escala sin estrés en el aeropuerto de Estambul

Pero simplemente desde el propio aeropuerto, uno ya puede ser partícipe de todo lo que el país tiene que ofrecer. El hub de Turkish Airlines fue concebido para gestionar a millones de viajeros y es toda una obra de la arquitectura aeroportuaria.

Al aterrizar aquí, el pasajero de la clase business deja de lado el estrés gracias a un servicio de asistencia personalizado que también estará presente en el aeropuerto del destino final. De esta forma, los controles y la llegada a la puerta de embarque se convierten en una transición fácil y fluida.

Una de las áreas de descanso del lounge Business de Turkish Airlines en el aeropuerto de Estambul / Turkish Airlines

Por su parte, el lounge VIP de Turkish Airlines en Estambul se presenta como una prolongación de la propia ciudad, tanto en su decoración inspirada en la arquitectura otomana y selyúcida, como en el despliegue culinario que ofrece.

En sus diversas estaciones de cocina en vivo se preparan al momento especialidades de la cocina local, como un crujiente pide (el famoso pan plano), sabrosas carnes especiadas y postres tradicionales protagonizados por el delicioso baklava. Después de saciar el apetito es posible descansar en sus suites privadas con duchas o recibir un masaje terapéutico para llegar al avión como nuevo.

Uno de los Flying Chefs de Turkish Airlines sirve una selección gastronómica a una pasajera de Business Class. / Turkish Airlines

Flying Chef, alta cocina en las nubes

Una vez a bordo, la experiencia gastronómica se eleva, literalmente, a otra categoría con menús desarrollados junto a DO&CO. En determinados vuelos suelen viajar sus reputados Flying Chefs, profesionales que se encargan personalmente de todo lo relacionado con el servicio culunario de la clase business.

La propuesta a bordo homenajea la cocina turca, siempre combinada con recetas internacionales y elaborada con productos frescos. Bajo la luz tenue de una vela, la atmósfera del espacio se vuelve aún más íntima para saborear una cuidada selección de mezes tradicionales y un plato principal elegido para la ocasión, servidos en vajilla de porcelana.

El servicio gastronómico de Business Class se sirve en una cabina con asientos individuales diseñados para ofrecer mayor privacidad. / Turkish Airlines

Además de la privacidad que ofrece la cabina, cada asiento está preparado para transformarse en una cama completamente plana, con materiales apropiados para favorecer el descanso después de disfrutar del sistema de entretenimiento de última generación y de la conectividad Wi-Fi de alta velocidad.

Todo sin olvidar los amenity kits de la firma Lanvin para hacer del viaje aún más reconfortante. Al despertar, las primeras luces iluminan la cabina marcando el inicio del descenso. Entre las nubes, queda la certeza de haber descubierto una nueva e inolvidable forma de cruzar el mundo con Turkish Airlines.