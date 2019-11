Vive el mágico Londres navideño de 'Love Actually'

Se acerca la navidad, y es por ello que como todos los años vuelve a aparecer uno de los grandes clásicos de estas fechas. Sí, hablamos de Love Actually, esa película que todos hemos visto o al menos hemos oido hablar de ella.

Love Actually nos atrapa, por sus diferentes historias, su mensaje y sobre todo, por sus escenarios. Si no se hubiera grabado en Londres, Love Actually no tendría tanta magia. Y es que las calles, las tiendas y el ambiente cálido y diferente de Londres han convertido a la película en todo un clásico navideño al que la ciudad aporta mucha magia.

Es por ello que muchas veces, cuando caminamos por Londres podemos recordar alguna de las escenas más icónicas de la película y sentir que podemos ser Juliet por un momento. ¿Tú también quieres sentir esa sensación? Damos un paseo navideño por el Londres de Love Actually…

St. Lukes Mews, 27

Este lugar ubicado en el barrio de Notting Hill, que marca la casa de Juliet, en la que vive con Peter en la película, está considerado uno de los barrios más cinematográficos de Londres por su en canto, su calidez y su magia.

En esta casa es donde se vive una de las escenas más esperadas y que está considerada la gran escena de Love Actually: el ansiado y esperado beso de Juliet y Mark.

Grosvenor Chapel. South Audley Street, 24

A diferencia de otras películas de amor, que suelen terminar en boda, en Love Actually se empieza por una boda... ¿por qué será?

Es por ello que una de las primeras escenas de la película ocurre aquí, en Grosvenor Chapel, ubicada en Mayfair. Es en esta iglesia donde se casan Peter y Juliet. Un bonito inicio de película con una canción sorpresa del mejor amigo de Peter, que no sabemos muy bien por qué decide hacer esa gran sorpresa con la canción de The Beatles...

Great Sutton Street, 26-27

Esta galería, la galería de Mark en la película, se encuentra un poco más alejada que lo que nos hicieron creer en la película… el edificio que vemos en la película está al norte del río Támesis en el barrio de Clerkenwell, a un largo paseo desde la Oxo Tower.

En la vida real, y lejos de ficciones, es un showroom de una empresa de decoración especializada en madera.

Oxo Tower Wharf, South Bank

Que la esposa de tu mejor amigo se entere que estás enamorada de ella de la forma más inesperada es un problemón y lo sabemos, es por ello que podemos ponernos en la piel de Mark en la película, que tiene que salir de su propia casa tras una tensa situación con Juliet y dar un paseo por el Oxo Tower Wharf… y es que no era para menos.

Gabriel’s Wharf, South Bank

Aquí es donde Sam le confiesa a su padrastro que está triste porque está enamorado de una compañera suya de clase, y es que ¿Hay algo peor que estar enamorado y no saber controlar nuestros sentimientos?

Desde aquí, un lugar privilegiado de la ciudad a orillas del Támesis, se puede ver la catedral de St. Paul al fondo y el Gabriel’s Wharf, al sur del Támesis. El banco donde se sientan Sam y su padrastro, tan característico de la película, es uno de esos lugares que no puedes perderte.

Blenheim Road, 1

Es la espectacular casa con jardín de Jaimie, y está ubicada al noroeste de Londres. Y es que Jaimie debe trabajar muy duro para poder pagar todos estos lujos… En este lugar es donde ocurre la infidelidad a Colin Firth, una escena muy destacada de la película.

En la realidad esta casa oscila un precio de 1,6 millones de dólares si la compráramos, en cambio, si quisiéramos alquilarla nos costaría la friolera cantidad de 1.200 euros a la semana. Escribe Jaimie…escribe.

Downing Street, 10

Es uno de los lugares más visitados en Londres: la residencia del cargo más alto del gobierno británico, un lugar por el que han pasado grandes personajes de la historia, desde Churchill hasta hasta Margaret tatcher, pero aquí también ocurre una de las escenas de Love Actually...

En esta localización es donde podemos ver a el David de Hugh Grant bailar con mucho ritmo y alegría por toda la casa, casa que se plasmó en un plató ya que grabar en la casa del mismisimo presidente del gobierno es un poco complicado...

Sala de llegadas de las terminales 3 y 5 del Heathrow Airport

Es uno de los lugares en los que se viven una de las escenas mas especiales de toda la película. Aquí es donde ocurre la secuencia final de Love Actually, que fue grabada en el aeropuerto un 21 de diciembre con cámara oculta, ya que coincide con el día de mayor actividad aérea del país.

Este aeropuerto es escenario de miles de reecuentros todos los años. Las madres que vuelven a ver a sus hijos que estudian fuera, o ese hombre que espera con ansias a su hijo… en definitiva una multitud de reencuentros de todo tipo.