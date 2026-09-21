Virgilio, alcalde de un pueblo de Cuenca de 200 habitantes declarado Reserva de la Biosfera: "Tenemos trabajo, vivienda y ocio”, solo falta gente

Ha llegado el momento de romper una lanza a favor de los pueblos y, de paso, acabar con los estereotipos que el mundo rural tiene para mucha gente. Eso es lo que se ha propuesto el alcalde de un pueblo de Cuenca de solo 200 habitantes a través de un vídeo publicado en Tik Tok que, con la cantidad de mensajes que lanza, debería ser viral.

El entorno rural está lleno de estereotipos / Wikimedia Commons

Virgilio es el alcalde de Santa Cruz de Moya, un encantador municipio rural situado en la Serranía Baja de la provincia de Cuenca, en el valle del río Turia y muy cerca de los límites con Teruel y Valencia. La ubicación del pueblo, declarado Reserva de la Biosfera del Alto Turia y situado entre el interior de la península y el Mediterráneo, es todo un privilegio y uno de los principales atractivos para aquellas personas que en este momento estén pensando en dar un giro a sus vidas en busca de una mayor calidad de vida.

Adriana Fernández

Los mitos (falsos) del mundo rural

“Vengo a desmitificar los estigmas que tiene el mundo rural” así arranca su intervención, seguida de una enumeración de todas aquellas cosas que la gente que no conoce la realidad de los pueblos considera que no existen. “Que no hay trabajo, que no hay vivienda, que no se puede vivir, que no tenemos nada que hacer”.

Todas ellas afirmaciones (o, mejor dicho, estereotipos) que caen por su propio peso. Porque, como dice Virgilio en su intervención, sí “se puede vivir muy bien, sin las apreturas ni las necesidades extremas que pueden surgir en la gran ciudad”. Dos conceptos que sabemos muy bien lo que significa: por un lado, el problema de la masificación, y por el otro, el de la vivienda.

Un lugar remoto en el interior de Castilla-La Mancha / Istock / VERONICA CF

Un trabajo fundamental para los pueblos

“En los pueblos tenemos trabajo”, afirma, pero hay que ser muy consciente del tipo de trabajo que se puede encontrar allí. “Por desgracia, en los pueblos somos mayoritariamente gente mayor, de ahí el problema de la despoblación, pero es una población que requiere de unos cuidados”, y ese es uno de los trabajos que más se necesita cubrir.

“Una buena inversión en su futuro es formarse en el cuidado de personas mayores”, para cubrir tareas tanto en asistencia de viviendas tuteladas como ayudas a domicilio. “Es un trabajo fundamental para los pueblos”. Igual que el de trabajos que cubren primeras necesidades, y no se refiere solo a ganaderos o agricultores.

“Faltan albañiles, electricistas, carpinteros… por eso os animo a que os forméis, porque si os estáis planteando venir a vivir de la gran ciudad al pueblo, cuanto más formados estéis, mejor irá vuestro negocio”. Y eso aplica a cualquier ámbito, teniendo en cuenta que en el entorno rural es donde más se necesita.

Por si a alguien todavía le queda alguna duda, en este pueblo de Cuenca “tenemos trabajo, tenemos vivienda, tenemos ocio, tenemos de todo, solo quiero que os animéis y vengáis” apunta Virgilio en el vídeo grabado desde su despacho en el ayuntamiento el pasado 2025. “No digo que vivir en el pueblo sea fácil, pero se puede vivir” y por si a alguien le queda duda, lo dice todavía más claro: “animaros a dar un cambio a vuestra vida y venid a los pueblos, daréis un paso adelante en vuestras vidas”.