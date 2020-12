Para no desentonar: estos son los villancicos más típicos de Europa

A pesar de la difícil situación en la que vivimos, nada ni nadie nos puede privar del sabor de un buen polvorón, de la ilusión por un regalo hecho con todo el cariño y de ese escalofrío que nos recorre el cuerpo al escuchar canciones típicas de Navidad. Ya que este año no vamos a poder viajar físicamente, vamos a hacerlo por Europa y a través de la música de la mano, y en esta ocasión y con la ayuda de Teufel, la compañía alemana de productos de audio. ¿Estás preparado/a para iniciar el viaje? ¡Allá vamos!

Descubre Francia con la canción infantil Petit Papá Noël

Esta canción le recuerda a este generoso anciano que no se olvide de los regalos de navidad y de abrigarse bien cuando los traiga. Son tantos los que ansiamos sus regalos que hasta Los Pitufos o Celine Dión le han dedicado esta canción a Papá Noel.

Viaja a Alemania con su canción más tradicional

Hablamos del clásico “Tannenbaum”. Una canción creada en la Edad Media que ha llegado hasta nuestros días siendo una de las señas más características de la Navidad alemana.

Reino Unido de la mano de un clásico

Si lees “Deck the halls”, quizás la canción no te suene, pero si te digo Falalalalá lalá lalá, seguro que ya la reconoces. Esta melodía y estribillo son universalmente conocidas, tanto es así que si buscas esta canción en alguna plataforma seguramente encuentres una versión de tu cantante favorito.

Viaja 200 años atrás a los Alpes Austriacos

Estamos ante la Stille Nacht, Heilige Nacht o como diría nuestro querido Raphael, la Noche de Paz. No lo parece, pero esta canción tiene más de 200 años, fue creada por el famoso músico y compositor Franz Xaver y sus notas forman parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO.

El villancico más popular en Italia

Es un villancico muy popular en Italia. Fue compuesto por Alfonso María de Ligorio en 1754. Sobre el lugar de origen hay varias versiones, unos dicen que se creó en Nola (Nápoles), y otros mencionan Deliceto (Foggia).

El viaje finaliza con la archiconocida canción de Mariah Carey

Y para acabar nuestro viaje, vamos a hacerlo a lo grande. ¿Cuál es la canción que nos une a todos los europeos con el resto del mundo? Evidentemente es “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey. Se estima que esta canción es la más escuchada de la historia en Navidad. ¡Cuenta con más de 650 millones de reproducciones en Youtube!

Está claro que la música es el elemento que convierte a la Navidad en lo que es, ese periodo mágico del año lleno de alegría. #TuNavidadTuSonido