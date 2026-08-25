Lo que Víctor de la Serna, periodista de viajes, escribió sobre las lagunas más desconocidas de La Mancha: “Es uno de los lugares más bellos, silenciosos y extraños de España”
Han pasado más de 70 años, pero lo que fascinaba entonces, sigue siendo motivo de asombro y perplejidad para el viajero de hoy.
Víctor de la Serna fue una figura bastante destacada del periodismo español durante la primera mitad del siglo XX y uno de los grandes cronistas de la España de los años 50. aunque nacido en Valparaíso, la preciosa ciudad de Chile, pasó buena parte de su infancia en Cantabria donde, años más tarde, llegaría a fundar su propio periódico.
Pero si por algo rescatamos su figura y su legado hoy, es por las crónicas sobre sus viajes por España que publicó en el diario ABC; crónicas de viajes que le permitieron descubrir lugares poco conocidos de aquella época y que, para muchos viajeros de hoy, siguen siendo un misterio. Como las Lagunas de Ruidera, ese paraje manchego que sigue fascinando a quienes lo visitan por primera vez.
La España de los años 50 que todavía hoy es un misterio
De la Serna viajaba con una mirada muy particular: y es que los lugares por los que pasaba pertenecían a una España rural que todavía resultaba desconocida incluso para muchos españoles. Según los historiadores que han estudiado su figura y su legado, lo que más le interesaba era el paisaje, los pueblos, la gastronomía, la historia y las personas.
Eso convierte sus textos en casi una fotografía literaria de la España interior del siglo XX en un contexto en el que (conviene recordar) el franquismo lo controlaba todo. Por eso sus relatos son una mezcla muy característica de literatura de viajes con exaltación del paisaje español y mirada costumbrista. Y su libro ‘Por tierras de la Mancha’ es uno de los grandes ejemplos.
Publicado en 1959, es una de sus obras clave. Es el resultado de un viaje que De la Serna realizó por La Mancha seis años antes, entre mayo y junio de 1953. Y de todos los lugares que visitó, hubo uno que le fascinó por completo, hasta el punto de describirlo como “uno de los lugares más bellos, silenciosos y extraños de España”.
Un oasis turquesa en medio de la llanura manchega
Lo que hace que Ruidera siga siendo un destino sorprendente es su entorno: un paisaje acuático completamente inesperado en medio de la llanura manchega. Son un sistema de 15 lagunas escalonadas a lo largo de unos 30 kilómetros, comunicadas entre sí por arroyos y cascadas y separadas por barreras naturales de travertino. El desnivel entre las primeras y las últimas ronda los 120 metros.
Y esa es probablemente la clave de su definición del paisaje como “extraño”: de repente, en un territorio que asociamos mentalmente con llanuras secas, cereales, viñedos y molinos, aparece un conjunto de lagos de aguas transparentes y tonos verdes y azulados.
Según cuenta en sus relatos, De la Serna quedó especialmente impresionado por el color del agua y del travertino, hasta el punto de que en el mismo pasaje compara las lagunas con topacios, perlas, zafiros y esmeraldas. Casi como un oasis en medio del Campo de Montiel. Y eso, a pesar de los años que han pasado desde aquellas declaraciones, sigue siendo una causa de sorpresa y fascinación para los viajeros que llegan hasta este rincón inesperado de La Mancha.
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