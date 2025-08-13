Vicente Vallés se deshace en elogios hacia este pequeño pueblo de Teruel: "Merece la pena ser descubierto"
El presentador de Antena 3 Noticias ha sido junto a Cristina Fallarás y Marwan uno de los protagonistas del Festival Literario de Libros que se ha celebrado este fin de semana.
Vicente Vallés es una de las caras más conocidas de toda España. El periodista es el presentador de Antena 3 Noticias junto a Sandra Golpe y su popularidad ha crecido en los últimos años gracias a sus críticas en público al Gobierno de España. Una faceta menos conocida del madrileño es su pasión por la escritura que le han llevado hasta tres libros: Operación Kazán, El Rastro de los Rusos Muertos y 'Trump y la Caída del Imperio Clinton'.
Vallés ha estado este pasado fin de semana visitando el pueblo más lector de España. El periodista de Antena 3 ha estado junto a Cristina Fallarás y Marwan en el Festival Literario de Libros. Este certamen, que se celebra cada año en esta pequeña localidad turolense de una centena de habitantes, es capaz de atraer hasta este rincón de Aragón a importantes estrellas como Sónsoles Onega, El Gran Wyoming, Javier Sierra o Elvira Lindo.
Una de las peculiaridades de esta cita anual es que el Ayuntamiento de Libros le dedica a cada autor famoso una calle del pueblo. Sin embargo, ya no quedan calles libres para los próximos invitados por lo que se va a crear el Paseo Literario de Libros con placas literarias en homenaje a los personajes públicos más famosos que se dejen caer por Libros.
Vicente Vallés fue el encargado de inaugurar el Festival Literario de Libros firmando sus propias obras en el stand y también destapando el cartel con el nombre de su propia calle. "Muchas gracias por estar aquí. Este es un lugar que merece la pena ser descubierto y he tenido la suerte de conocerlo gracias a la iniciativa de 'Mi Pueblo lee' y del alcalde. Quiero darle las gracias a todos por este acogimiento tan hermoso que he tenido en este lugar tan bonito", afirmó el presentador de Antena 3 durante su estancia en Libros.
Qué ver en Libros
Libros es un encantador y pequeño pueblo turolense situado a una treintena kilómetros de la capital turolense en una curva de la N-330 en la ribera del Turia. La ubicación del propio pueblo es algo que lo hace muy atractivo ya que está situado a la sombra de un peñasco que le protege de las corrientes de viento.
En el apartado monumental, dentro del casco urbano de Libros destaca la Iglesia de San Juan Bautista situada en la Plaza Mayor con un estilo neoclásico del siglo XIX. En la localidad se desarrolló una grandísima actividad minera de explotación de azufre que se mantuvo hasta 1956.
