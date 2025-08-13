Vicente Vallés se deshace en elogios hacia este pequeño pueblo de Teruel: "Merece la pena ser descubierto"

Vicente Vallés fue el encargado de inaugurar el Festival Literario de Libros firmando sus propias obras en el stand y también destapando el cartel con el nombre de su propia calle. "Muchas gracias por estar aquí. Este es un lugar que merece la pena ser descubierto y he tenido la suerte de conocerlo gracias a la iniciativa de 'Mi Pueblo lee' y del alcalde. Quiero darle las gracias a todos por este acogimiento tan hermoso que he tenido en este lugar tan bonito", afirmó el presentador de Antena 3 durante su estancia en Libros.