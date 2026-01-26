Los viajes ya no se reservan solo online: por qué las tiendas físicas vuelven a conquistar al viajero dejando el mundo digital de lado
Mientras las pantallas prometían comodidad, son muchos los viajeros que han descubierto que planificar una gran aventura requiere mucho más que un “clic”.
Durante los últimos años no ha parado de escucharse que el turismo, al igual que otros muchos sectores, sería completamente digital. En la actualidad, ese un mundo dominado por algoritmos, inteligencia artificial y comparadores, no hace más que demostrar que las tiendas físicas de viajes son más necesarias que nunca.
La ansiada inmediatez a veces se convierte en una trampa que acaba con sorpresas inesperadas antes o durante el viaje, por lo que muchas personas han regresado a la vía tradicional, superponiendo la confianza y el criterio experto a la complejidad indirecta en la que puede acabar esa supuesta inmediatez.
Tiendas como PANGEA, alejadas del mostrador frío de agencias tradicionales, representan bien esta nueva etapa en la forma de viajar. La cadena española, que acaba de celebrar su décimo aniversario batiendo récords, con un aumento superior al 70% de las peticiones en viajes, y demostrando que el futuro del turismo se construye de otra forma mucho más experiencial.
En sus locales, con amplios salones viajeros, sus expertos asesores hablan de cualquier destino del mundo con gran conocimiento, por lo que el viajero puede conectar fácilmente con el destino y saber si es lo que realmente busca para sus vacaciones. Una experiencia artesanal que trae de vuelta la nostalgia del proceso viajero.
Cuando el viaje empieza en una tienda
Las megatiendas de PANGEA en Madrid y Barcelona, cuentan con más de 1.500 metros cuadrados cada una y están pensadas para quedarse un rato ilusionándose con nuevos destinos y rutas o escuchando historias de personas que han recorrido esos lugares.
Un antídoto contra la fatiga digital que producen las cien pestañas abiertas y las opiniones contradictorias que se dan de alojamientos, aerolíneas y restaurantes. Al final, el hecho de tener que contrastar toda esa información hace que la rapidez digital sea una quimera, con el agravante de los inconvenientes que puedan surgir y el hecho de no contar con un experto detrás que los solucione.
Este modelo tradicional reinventado, conecta especialmente con el nuevo perfil de viajero que ha ido desarrollándose en los últimos años; exigente, informado, muy viajado y cansado de la sobreoferta online. La solución es clara: viajes auténticos y a medida a través del trato humano. Porque, a pesar de que gran parte de la industria turística se base en transacciones digitales, con más de la mitad de las reservas hoteleras realizadas desde móviles, ese ruido digital muchas veces no hace más que entorpecer y convertir en agotadora la experiencia de viajar.
En 10 años, el crecimiento de PANGEA se ha reflejado en la apertura de 7 tiendas propias y 20 agencias asociadas, además de dos tiendas en Ciudad de México y varias agencias internacionales en proceso de integración. David Hernández, su fundador y CEO, lo resume así: “Hemos demostrado que la apuesta por el talento, la tecnología y la cercanía con nuestros clientes es la clave para liderar el sector de los viajes personalizados”.
Detrás de esta cercanía hay una inversión en personas. Y es que, solo en 2025, se incorporaron al equipo 54 profesionales especialistas en destinos concretos y en formación continúa. Como herramienta cuentan con una plataforma tecnológica propia que permite diseñar itinerarios complejos de forma rápida y personalizada. La tecnología en este caso es la herramienta para que el asesor, verdadero protagonista en el proceso de reserva de un viaje, sea quien escuche, pregunte y sugiera.
Una cosa queda clara: recuperar la esencia del viaje con un asesor que ayude a construirlo y guiarlo de la forma más adecuada, pero con las herramientas del siglo XXI, es la vía para que la aventura de viajar vuelva a ser mágica.
