Los viajes ya no se reservan solo online: por qué las tiendas físicas vuelven a conquistar al viajero dejando el mundo digital de lado

Este modelo tradicional reinventado, conecta especialmente con el nuevo perfil de viajero que ha ido desarrollándose en los últimos años; exigente, informado, muy viajado y cansado de la sobreoferta online. La solución es clara: viajes auténticos y a medida a través del trato humano. Porque, a pesar de que gran parte de la industria turística se base en transacciones digitales, con más de la mitad de las reservas hoteleras realizadas desde móviles, ese ruido digital muchas veces no hace más que entorpecer y convertir en agotadora la experiencia de viajar.