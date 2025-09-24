Los viajes de Miguel Ángel Muñoz: del primer viaje que hizo sin sus padres a su rincón favorito del planeta
Hablamos con el protagonista de 'Antes de las seis', el corto ganador de la V edición de Audi Future Stories que se estrena en el Festival de San Sebastián.
Estudiante de la talentosa escuela de Lee Strasberg, ha trabajado con Sharon Stone y Andy García. Ejemplo de versatilidad artística: actúa, baila, canta y dirige (ahí su genial documental 100 días con la Tata). Lo descubre a los 10 años Jaime de Armiñán.Y esta es su andadura viajera.
Al pensar en su infancia, ¿cuáles son sus vacaciones más recordadas?
En Marbella, con 10 años. En un juego de una botella, conseguí mi primer beso de una chica, que era bastante mayor que yo, y fue exactamente como lo había soñado.
¿Cuál fue el primer viaje que hizo sin sus padres?
Cambié varias veces de colegio durante mi vida. Fue el viaje de fin de curso de 8º de EGB a Barcelona, poder estar con los que yo quería en la habitación…
Si no viviera donde lo hace, ¿en qué ciudad le gustaría hacerlo?
¡Como en casa en ningún lugar! En Madrid tengo todo lo que necesito para ser feliz: rutinas y familia elegida. Lo que hace que la vida me resulte mucho más fácil que en otros lugares del mundo.
¿A qué destino le gustaría ir si tuviera el tiempo y/o el dinero?
Japón, porque quiero correr la maratón de Tokio, que es una de las que me falta para conseguir las Six Majors. He corrido Boston, Chicago, Nueva York dos veces y quiero hacer Londres, Berlín, Tokio y Sídney.
¿Su rincón favorito del planeta?
Ibiza, donde paso cada casi verano con mi familia ibicenca, la de mi amigo Bartolo, pero creo que mi rincón favorito todavía lo tengo por descubrir.
¿Ha realizado algún viaje inspirado en algún libro, película o disco?
Conseguí visitar Joshua Tree, cuando vivía en California y ponerme la banda sonora de ese discazo que me flipó en su día.
¿Medio de transporte favorito?
La vela, para poder hacer una travesía para poder larga algún día.
¿Cuál es la compra más estrambótica que ha hecho en uno de sus viajes?
En el escenario me gustaba llevar siempre algo que recordase a Michael Jackson, Usher o a Justin. Y en París, compré unas zapatillas carísimas cubiertas de brillantes, diseñadas por Yamamoto.
¿Qué no puede faltar en su maleta?
Unas zapatillas para hacer deporte.
