Los viajes de Iván Massagué: su destino soñado, su compra más curiosa y lo que no puede faltar en su maleta
Su segundo apellido nos habla de un jardín donde se cultivan frutas y verduras. Y la gran triunfadora del Festival de Málaga va con él como actor: la ópera prima Esmorza amb mi (Desayuna conmigo) de otro Iván: el Morales. Massagué siempre está en algún cartel.
- Al pensar en su infancia, ¿cuáles son sus vacaciones más recordadas?
Dispares. Con mi madre en Altafulla (Tarragona), yo no tenía amigos, limpiaba caballos. Con mi padre en Nepal, Estados Unidos... Viajar creo que abre un poco la mente.
- ¿Cuál fue el primer viaje que hizo sin sus padres?
A Londres: ¡un desastre! Repartiendo periódicos a las cinco de la mañana en la boca del metro. Y a México.
- Si no viviera donde lo hace, ¿en qué ciudad le gustaría hacerlo?
En ninguna ciudad. Necesito naturaleza, al menos ahora.
- ¿A qué destino le gustaría ir si tuviera el tiempo y/o el dinero?
Soy un foodie profundo al que le gusta comer, cocinar… Iría a Japón, pero me falta tiempo. Gracias a Dios tengo mucho trabajo. Al jubilarme.
- ¿Su rincón favorito del planeta?
No te voy a decir mi rincón favorito del planeta.
- ¿Ha realizado algún viaje inspirado en algún libro, película o disco?
En Carlos Ruiz Zafón, por Barcelona, para buscar el rinconcito de la casa en la que pasó no sé qué. Soy un poquito mitómano. O a Brooklyn (Nueva York) a buscar la esquina del filme Smoke donde tú fuiste feliz viendo esa película. Eso ya de por sí es bonito… aunque al final no la encuentres.
- ¿Medio de transporte favorito?
Mi medio de transporte predilecto es la moto.
- ¿Cuál es la compra más estrambótica que ha hecho en uno de sus viajes?
Tengo una debilidad por los instrumentos. No toco ninguno, pero veo uno… un huevo, un tamborcito, un algo… Tengo un tambor de África decorativo… ¡la intención era tocarlo!
¿Qué no puede faltar en su maleta?
El desodorante en crema.
