Los viajes de la futbolista Alexia Putellas: de Mollet del Vallès ¡al mundo!

La flamante Balón de Oro 2022 (y 2021, que no se nos olvide) tiene un cariño especial por su localidad de origen, Mollet del Vallès, desde la que se trasladaba cada verano con su familia a Calella de Palafrugell, unos 100 kilómetros al norte, para disfrutar de la playa.

La centrocampista y capitana del mediocampo del F. C. Barcelona, que acaba de estrenar una docuserie sobre su trayectoria, nos ha hablado de todos sus viajes en la presentación de la nueva campaña que ha protagonizado para MartiDerm, firma de la que es embajadora.

1. Al pensar en su infancia, ¿cuáles son sus vacaciones más recordadas?

En Calella de Palafrugell con toda mi familia y mis amigos, que siempre íbamos ahí a veranear.

2. ¿Cuál fue el primer viaje que hizo sin sus padres?

El primer viaje que hice sin mis padres fue a Londres. Este viaje recuerdo que lo hice con mi tía y con mi hermana. Tengo un gran recuerdo de ese viaje.

3. Si no viviera donde lo hace, ¿en qué ciudad le gustaría hacerlo?

La verdad es que es una pregunta difícil. Hay muchas ciudades y sitios espectaculares. Aunque creo que Los Ángeles sería un buen destino, me encantó cuando estuve ahí hace años de vacaciones.

4. ¿A qué destino le gustaría ir si tuviera el tiempo y/o el dinero?

Me gustaría visitar Sudamérica porque nunca he estado ahí, y tengo curiosidad por conocer su cultura. Asia también me llama mucho la atención.

5. ¿Su rincón favorito del planeta?

No sabría decirte cuál es mi rincón favorito. Todos tienen su magia. Te podría decir Mollet, que es donde tengo mi familia o Calella de Palafrugell, que como comentaba antes, es donde veraneaba cuando era pequeña

6. ¿Ha realizado algún viaje inspirado en algún libro, película o disco?

No he realizado ningún viaje inspirado en ningún libro, ya que siempre viajo con el equipo para jugar algún partido. Pero es algo que me gustaría hacer en el futuro.

7. ¿Medio de transporte favorito?

Te diría que el tren y el avión, porque son los que uso con más frecuencia al tener que viajar cada semana con el equipo.

8. ¿Cuál es la compra más estrambótica que ha hecho en uno de sus viajes?

No he hecho nunca una compra estrambótica. Siempre he comprado postales y souvenirs normales para familia y amigos.

9. ¿Qué no puede faltar en su maleta?

Lo imprescindible siempre es la colonia, un altavoz y auriculares para escuchar música, un libro y el cargador del móvil.