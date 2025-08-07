Los viajes de Bruno Núñez, el niño de 'Sirat': del Atlas marroquí al Piamonte italiano
Lo descubren Javier Ambrossi y Javier Calvo en una audición en su colegio. En cartelera es Esteban en Sirat, Premio del Jurado 2025 del Festival de Cannes. Hablamos con uno de los actores revelación del año.
- Al pensar en su infancia, ¿cuáles son sus vacaciones más recordadas?
A Saluzzo (Italia), para un encuentro europeo de guitarra con un tour posterior en tren y autocares nocturnos visitando Turín y Génova.
- ¿Cuál fue el primer viaje que hizo sin sus padres?
Cantabria, con la clase de segundo de la ESO a una casa rural surfera en Argoños (Cantabria).
- Si no viviera donde lo hace, ¿en qué ciudad le gustaría hacerlo?
Mi ciudad, Barcelona, pero si pudiera, no me importaría pasar una temporada en varias ciudades de EE. UU.
- ¿A qué destino le gustaría ir si tuviera el tiempo y/o el dinero?
Visitar Richmond en los lugares en los que se rodó la serie Ted Lasso, de la que soy muy fan.
- ¿Su rincón favorito del planeta?
Mi casa, después de cualquier viaje es donde siento que por ahora está mi hogar y ahí soy yo mismo.
- ¿Ha realizado algún viaje inspirado en algún libro, película o disco?
Gracias a la película Sirat he podido visitar no solo lugares increíbles de Zaragoza y Teruel (Rambla Barrachina) sino también el Atlas marroquí, un paraje de belleza y dureza, que no puedes dejar de mirar y admirar.
- ¿Medio de transporte favorito?
El metro, curiosamente me gusta la posibilidad de ir de un lado a otro en cualquier ciudad de forma rápida.
- ¿Cuál es la compra más estrambótica que ha hecho en uno de sus viajes?
En Erfoud (Marruecos) me compré un colgante (yo no llevo nunca) con una piedra mineral que el vendedor me ofreció diciéndome que traía buena suerte.
- ¿Qué no puede faltar en su maleta?
No pueden faltar camisetas de fútbol bonitas o emblemáticas de cualquier equipo y época.
