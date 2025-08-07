Los viajes de Bruno Núñez, el niño de 'Sirat': del Atlas marroquí al Piamonte italiano

Lo descubren Javier Ambrossi y Javier Calvo en una audición en su colegio. En cartelera es Esteban en Sirat, Premio del Jurado 2025 del Festival de Cannes. Hablamos con uno de los actores revelación del año.