Un viaje al pasado: cómo era salir de copas en Pompeya

Las ya mencionadas popina y tamberna funcionaban parecido, con la distinción de que en las tabernas la gente no comía en mesas, sino de pie o sentada en bancos. También servían un tipo de comida menos elaborada que en la caupona que constaba de alimentos como legumbres, queso, fruta, aceitunas… incluso carne y pescado, en ocasiones. Pero, aparte de por la relación de los romanos con la comida, había otra razón por la que los romanos consideraban frecuentar esos locales como una bajeza y de mal gusto. En este artículo te contampos todo sobre el Take Away que comían los romanos.