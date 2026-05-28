Un viaje a todo color por los paisajes de Vietnam, en el número de junio de VIAJAR
Viajamos a Vietnam, Angola, Cerdeña, Jerez… y muchos más destinos que huelen a verano.
Desde las bulliciosas calles de Hanói al encanto colonial de Hoi An, de las tranquilas aguas de Halong a la huella imperial de Hué, exploramos el mosaico de paisajes que componen Vietnam en un viaje sin igual por la joya asiática.
También viajamos al alma de África, Ángola, en un recorrido lleno de sorpresas, sensaciones únicas, paisajes y modos de vida ancestrales. Es hora de descubrir uno de los países más fascinantes, y a la vez más desconocidos, del continente africano.
Para los que busquen opciones viajeras más cercanas, en este número de junio de VIAJAR les proponemos redescubrir Cerdeña a través de las historias de varias mujeres que la llenan de vida. Y, sin abandonar Italia, nos trasladamos hasta el micro-Estado de San Marino, el más antiguo del mundo y que presume de entramado medieval.
Ya en España, toca visitar la Capital Gastronómica 2026, que este año ostenta la ciudad de Jerez de la Frontera. Es el año perfecto para perderse en sus bodegas y entender los secretos de su vino generoso, sumergirse en un tabanco y escuchar algo de flamenco o descubrir su deliciosa cocina de la mano de una nueva hornada de chefs.
En el norte, Getxo nos espera con sus villas marineras y sus palacetes de la belle époque. Y en Baleares lo hace Menorca, uno de los destinos estrella para el verano.
Y para todos aquellos que saben verle el lado lúdico a los viajes, en este número recorremos los cinco continentes para descubrir algunos juegos históricos que pueden inspirar nuevas escapadas.
Si buscas hotel, te mostramos los mejores establecimientos cerca de ecosistemas y si quieres encontrar un pueblo europeo poco masificado, te ofrecemos 10 para vivir un verano sin aglomeraciones.
Para terminar, Indonesia te espera en una nueva Expedición VIAJAR. ¿A qué estás esperando para hacer el viaje de tu vida?
- El refugio de Ángels Barceló (62 años) es un precioso pueblo de esencia mediterránea: tiene playas de aguas cristalinas, una iglesia del siglo XVIII y solo 7.000 habitantes
- El refugio de Iker Casillas (44 años) es un pueblo de 200 habitantes en la Sierra de Gredos: 'Fue el primero en darlo a conocer tanto en España como en el extranjero y a día de hoy lo seguimos notando y apreciando
- La ciudad favorita de los mayores de 60 años está en el levante español: con preciosas playas de ensueño, tiene un ambiente medieval encantador
- El refugio de Dani Carvajal es un pueblo con 30 playas en 56 kilómetros de costa: está en una joya de Asturias de solo 13.000 habitantes
- Entramos en el pueblo conocido como “el paraíso de los torreznos”: tiene catedral, murallas medievales, castillo y uno de los bocados más crujientes de Castilla
- Los expertos en viajes sénior coinciden: estas son las 7 ciudades de España perfectas para descubrir después de los 65 años por su tamaño, clima suave y riqueza cultural
- El pequeño y discreto refugio de Sonsoles Ónega (48 años) en Lugo: una pequeña aldea de 200 habitantes con casas de piedra y un entorno natural declarado Reserva de la Biosfera
- El pueblo pesquero más bonito de España es perfecto para ver el eclipse de Sol de agosto: es un viaje a la Edad Media, famoso por su langosta y su pescado, y está repleto de calas turquesas