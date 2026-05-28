Un viaje a todo color por los paisajes de Vietnam, en el número de junio de VIAJAR

Desde las bulliciosas calles de Hanói al encanto colonial de Hoi An, de las tranquilas aguas de Halong a la huella imperial de Hué, exploramos el mosaico de paisajes que componen Vietnam en un viaje sin igual por la joya asiática.

También viajamos al alma de África, Ángola, en un recorrido lleno de sorpresas, sensaciones únicas, paisajes y modos de vida ancestrales. Es hora de descubrir uno de los países más fascinantes, y a la vez más desconocidos, del continente africano.

Para los que busquen opciones viajeras más cercanas, en este número de junio de VIAJAR les proponemos redescubrir Cerdeña a través de las historias de varias mujeres que la llenan de vida. Y, sin abandonar Italia, nos trasladamos hasta el micro-Estado de San Marino, el más antiguo del mundo y que presume de entramado medieval.

Portada Viajar junio 2026. / D. R.

Ya en España, toca visitar la Capital Gastronómica 2026, que este año ostenta la ciudad de Jerez de la Frontera. Es el año perfecto para perderse en sus bodegas y entender los secretos de su vino generoso, sumergirse en un tabanco y escuchar algo de flamenco o descubrir su deliciosa cocina de la mano de una nueva hornada de chefs.

En el norte, Getxo nos espera con sus villas marineras y sus palacetes de la belle époque. Y en Baleares lo hace Menorca, uno de los destinos estrella para el verano.

Y para todos aquellos que saben verle el lado lúdico a los viajes, en este número recorremos los cinco continentes para descubrir algunos juegos históricos que pueden inspirar nuevas escapadas.

Si buscas hotel, te mostramos los mejores establecimientos cerca de ecosistemas y si quieres encontrar un pueblo europeo poco masificado, te ofrecemos 10 para vivir un verano sin aglomeraciones.

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Para terminar, Indonesia te espera en una nueva Expedición VIAJAR. ¿A qué estás esperando para hacer el viaje de tu vida?