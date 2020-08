Viaje a la catedral del snooker: descubre Sheffield

El Campeonato Mundial de Snooker 2020 se está celebrando estos días en el famoso teatro Crucible, de Sheffield (teatro Crisol, en español), que podemos considerar uno de los centros más importantes de esta modalidad de billar. Sus asientos distribuidos en forma de polígono hacen que la audiencia no esté a más de 22 metros del escenario, lo que ha hecho que el primer día se jugara con público, pero el segundo ya no por motivos de seguridad. Pero, además del Crucible, Sheffield, que fue la ciudad donde se grabó la película The Full Monty, tiene muchos sitios interesantes que ver. ¿Te das una vuelta con nosotros?

Situada en el condado de Yorkshire del Sur, más o menos en el centro de Inglaterra, Sheffield es una ciudad con multitud de oferta cultural. Para empezar, una de sus joyas es la galería The Millennium, que guarda muestras de arqueología, historia natural y las famosas creaciones de metal que la ciudad ha creado durante años. Además, guarda parte de los fondos de la Colección Ruskin, el famoso mecenas del arte del siglo XIX. Actualmente se encuentra cerrado por las restricciones del coronavirus, pero su entrada es gratuita.

CHATSWORTH HOUSE

Unos 27 minutos se tarda en llegar a la mansión de los duques de Devonshire. Está situada en pleno Peak District National Park y abre todo el año. Tiene un espectacular jardín de 105 acres en el que se pueden ver animales, pero lo mejor está dentro. Su colección privada incluye dibujos de Leonardo, Tiziano, Rafael, Durero... y también tiene pinturas de Rembrandt, Poussin, Gainsborough...

Y si en Sheffield se rodó The Full Monty, en Chartsworth House se grabaron películas de época como Orgullo y prejuicio o La duquesa.

EL PEAK DISTRICT NATIONAL PARK

Fue el primer parque nacional de Reino Unido, allá por 1951 y realmente supone un respiro para los habitantes de Sheffield y otras ciudades que limitan con él. Sus espectaculares vistas, sus casitas de montaña y sus rutas son suficiente atractivo para visitarlo. Se puede acceder a él en transporte público, no solo en coche, y es ideal para un paseo en familia. Para informarse sobre rutas y puntos de acceso, entra en www.peakdistrict.gov.uk.

LA CATEDRAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

Construida con piedras de una iglesia normanda de los siglos XI y XII, destaca su capilla Shrewsbury, añadida en 1520.

KELHAM ISLAND MUSEUM

Está curiosamente situado en una isla, la de Kelham, que fue construida por el hombre hace unos 900 años. Y guarda entre sus paredes objetos y fotografías que dan fe de la historia industrial de la ciudad de Sheffield. Desgraciadamente, actualmente también se encuentra cerrado.

TROPICAL BUTTERFLY HOUSE, WILDLIFE & FALCONRY CENTRE

Otra de las actividades turísticas que ofrece Sheffield es este parque de halcones y otros animales salvajes. Por si quieres sentirte un rato como en la jungla.

JARDÍN BOTÁNICO

Abrió sus puertas en 1836 y fue diseñado por Robert Marnock. Incluye plantas de todo el mundo en sus preciosos pabellones acristalados. Algunas de ellas, muy especiales, como las colecciones nacionales de Weigela y de Diervilla, dos plantas asiáticas, que sirven como reserva genética.

SHEFFIELD CITY HALL

El centro de eventos por excelencia de la ciudad. Acoge, o acogía, unos 500 al año, sobre todo, conciertos musicales, pero también ballets, conferencias, óperas... En él se celebran también bodas y otras convenciones. En 2005, el edificio art déco fue restaurado.

ANTIGUO AYUNTAMIENTO

Inaugurado por la reina Victoria, del antiguo ayuntamiento destacan sus frisos, que representan a las industrias de Sheffield, y su imponente torre del reloj, de 64 metros y coronada por una estatua de Vulcano.

HALLAM UNIVERSITY STUDENT UNION BUILDING

El moderno edificio de la asociación de estudiantes fue votado como el más feo de Sheffield en 2011. Diseñado por el arquitecto Nigel Coates abrió en 2001 y desde entonces ha acogido conciertos y otros eventos.