¿Viajar a países en guerra? De Israel y Rusia a Tailandia y Camboya, así impactan los conflictos en el turismo

El número de "visitantes de larga duración" que se quedó más de un año en Israel se ha duplicado, llegando a 28.400 personas en 2024. Es decir, se han asentado ahí, en pleno conflicto. También han crecido los que se quedan al menos un mes, y es que el visado de turista (B2) también sirve para visitas profesionales cortas, incluidos cooperantes, voluntarios o periodistas. La procedencia de los visitantes también es elocuente: más de la mitad son de los tres países que albergan más comunidad judía fuera de Israel: un tercio llegaron de EEUU, seguido Francia y Reino Unido. "Se trata de la propia comunidad judía que está en otros países y visitan a familiares o sienten simpatía con el país", añade Martí, quien subraya que este tipo de conflicto identitario "tiende a reforzar el sentimiento de orgullo nacional y quieren seguir visitando el país de sus ancestros no importa en qué condiciones".