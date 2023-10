Viajar es tan importante para el ser humano como enamorarse

Y no, estar triste porque este año no has ido de viaje no es un first world problems, como dirían muchos. Sí, viajar no está hecho para todos los bolsillos, pero la necesidad de moverse por el mundo, explorar y cambiar de aires es igual de importante como enamorarse. O así, al menos, lo defienden las revistas científicas más punteras de Estados Unidos que, en varios artículso aclaran que “no es natural para el ser humano ser sedentario, viajar está en nuestros genes. La mayoría del tiempo que ha existido nuestra especie ha sido como cazadores nómadas moviéndose en bandas de 150 personas o menos”.