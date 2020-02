Viajar con estilo: maletas con firma

Es la apuesta perfecta para los que prefieren no arriesgar. Una maleta atemporal que resulta útil en todas las circunstancias y viajemos a donde viajemos. Además, el color negro no llama la atención por lo que se convierte en una perfecta inversión para los que se decantan, ante todo, por la discreción.

Montblanc es una marca alemana que no se especializa en maletas pero que cada poco tiempo nos ofrece nuevos modelos que conquistan a los amantes de la moda. Su exquisita calidad, convierte a esta maleta en el lugar más seguro para guardar nuestras pertenencias cuando nos desplazamos al otro lado del mundo.

La conocida diseñadora también tiene sus propias maletas. Eso sí, no todo el mundo se atreve con ellas. Son para los que tienen un estilo propio y sobre todo mucha personalidad. Estampados a todo color y muy juveniles predominan en sus diseños y sobre todo no falta la presencia de corazones, la sella de identidad de Agatha Ruiz de la Prada. Con este equipaje, desde luego, no pasarás desapercibido pero... ¿hay algo malo en eso? Si eres de los que se atreven con todo necesitas esto en tu colección.

Te gustan los estampados, pero tampoco en exceso, por eso lo tienes claro, tu eres de Tommy. Esta marca tan conocida de ropa también tiene sus propios diseños de maletas para ir siempre a la moda, incluso cuando viajamos. Porque el estilo no hay que perderlo nunca.

Esta maleta con estampado marinero es un básico atemporal que puede acompañarnos en cualquier escapada. Otorga elegancia pero con un toque de modernidad que siempre hay que tener presente. ¡A esta bolsa de viaje no le falta detalle ni por dentro ni por fuera!

Un estilo más desenfadado

Los que buscan una maleta mucho más desenfadada, con un toque deportivo pero siempre a la moda, tienen multitud de opciones. Además este tipo de bolsas de viaje son muy prácticas ya que se adaptan a nuestras necesidades y podemos guardar gran cantidad de pertenencias en su interior. Eastpack es un perfecto ejemplo ya que la marca nos ofrece maletas de calidad y perfectas para viajes largos y cortos. Están fabricadas en un híbrido de espuma y tela que es perfecto para mantener tus objetos personales a salvo. Además de ser modelos bastante deportivos no dejan de lado la elegancia.

Helly Hansen, otra marca que está en boca de todos también tiene sus propios modelos. Son algo más arriesgados pero son perfectos para los que quieren mantener la esencia deportiva, moderna y urbana incluso cuando salen de viaje.

Nike y The North Face son otras dos marcas que despuntan actualmente en la industria de la moda. Si eres un amante de estas dos firmas debes conocer los diseños para equipajes que ofrecen. Son deportivos, más o menos coloridas, pero no pierden la calidad y muchísimo menos el estilo que caracteriza las prendas de estas dos marcas de ropa.

Después de mostrarte esta variada selección de maletas con firma y sobre todo con personalidad... ¿Con cual viajaras en tu próxima espada?