Cómo viajar a Egipto sin salir de casa

En 1922, hace 100 años, el británico Howard Carter descubrió la tumba del faraón Tutankamón, un hallazgo de marcada importancia en la historia de la arqueología. En 1822, 200 años atrás, el egiptólogo francés Jean-Francois Champollion logró descifrar la Piedra Rosetta, con lo que daba acceso al lenguaje jeroglífico del Antiguo Egipto y retiraba el velo de misterio que había ocultado la cultura de los antiguos egipcios durante siglos. Coincidiendo con ambos aniversarios, a finales de este año se inaugura en Giza, El Cairo, el Gran Museo Egipcio. El que promete ser el museo más grande del mundo dedicado al Antiguo Egipto bien merece una visita. Y no existe mejor compañía para recorrerlo que una buena selección literaria centrada en el país del Nilo.

En libros

El callejón de los milagros

Naguib Mahfuz - Booket

En 1988, el egipcio Naguib Mahfuz (1911-2006) obtuvo el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el único árabe galardonado en esta categoría - peculiaridad que aún mantiene en nuestros días-. Dentro de su abundante producción, el periodo más destacado es el comprendido entre 1945 y 1957, con una serie de novelas de corte realista que abordan las contradicciones a las que se enfrentó la sociedad egipcia en su camino hacia la modernidad. A través de diferentes personajes que conviven en un populoso barrio cariota, El callejón de los milagros (1947) revela los anhelos, sufrimientos y alegrías de la clase baja y de la pequeña burguesía local. Un paraje de visita obligada para los seguidores de Mahfuz es el Café Fishawi, más conocido como el Café de los espejos, un atiborrado local del bazar Khan El-Khalili del que era cliente asiduo.

El edificio Yacobián

Alaa Al Aswany - Maeva

Antes de dedicarse a la literatura, Alaa Al Aswany (1957) fue dentista. Su consulta se encontraba en el número 34 de la calle Suleiman Pasha —actualmente conocida como Talaat Harb—. Ese edificio de inspiración art déco le sirvió también como escenario para su novela El edificio Yacobián (2002), todo un fenómeno literario en el país norteafricano, traducido a más de 20 idiomas y adaptado con éxito al cine y la televisión. Construida de forma coral a través de los personajes que viven y trabajan en el edificio, la trama muestra las diferencias económicas y culturales de la sociedad egipcia de principios del siglo XXI, que se debate entre la creciente occidentalización y la revitalización de la tradición islámica. La presencia en la novela de un personaje abiertamente homosexual propició un interesante debate en un país en el que la diversidad sexual aún hoy se considera tabú.

Auge y caída del antiguo Egipto

Toby Wilkinson - Debate

En el siglo V a. C., el historiador griego Herodoto dedicó el Libro II de sus Historias a la cultura, la geografía y la historia de Egipto, país que describió como “el don del Nilo”. En el siglo XXI, el Antiguo Egipto mantiene viva su capacidad de fascinación, generando numerosos ensayos y obras de ficción. En este libro, la gran virtud del egiptólogo británico Toby Wilkinson es su capacidad de sintetizar, de forma rigurosa y entretenida, tres mil años de civilización faraónica, desde la unificación del Alto y Bajo Egipto (3050 a. C.) hasta la muerte de Cleopatra y el fin de la dinastía ptolemaica (30 a. C.). Más allá de los grandes personajes, el misterio de su religión y las imperecederas pirámides, Wilkinson señala al Antiguo Egipto como el primer estado nación, capaz de desarrollar una cultura e identidad común en un amplio territorio y bajo un gobierno único.

Sinuhé, el egipcio

Mika Waltari - Plaza & Janes

Resulta paradójico que, a pesar de los 5.800 kilómetros que separan Helsinki de El Cairo, el escritor moderno que más ha hecho por difundir la historia del Antiguo Egipto sea originario de Finlandia. Tras 20 años de carrera literaria, Mika Waltari (1908-1979) publicó su primera novela histórica en 1945: Sinuhé, el egipcio. Recibida con abundantes parabienes, tanto por la crítica como por los lectores, se ha convertido en la obra literaria finlandesa de mayor impacto internacional. Su trama transcurre durante el reinado del faraón Akenatón (1372 a. C.-1336 a. C.), transgresor gobernante que abandonó el politeísmo de las antiguas deidades egipcias por un monoteísmo centrado en el dios Atón. La novela se centra, no obstante, en Sinuhé, el médico real, que relata sus humildes orígenes, la ascensión hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos del imperio y su posterior caída en desgracia.

En película

El Cairo Confidencial (2017) - Tarik Saleh

Largometraje neo-noir que desvela el reverso tenebroso de las clases privilegiadas cariotas. Dirigida por el cineasta sueco de origen egipcio Tarik Saleh, obtuvo el Premio a la Mejor Película Internacional en el Festival de Sundance de 2017.

Sonidos de Egipto

Amigos de Spotify, hemos creado una playlist con nuestras canciones egipcias favoritas, disfruta de este viaje a través de tus oídos.