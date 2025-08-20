Viajan a Marruecos y advierten a quienes quieren viajar a este país: "Ten mucho cuidado con esto"

En el momento en que ella y su amiga levantaron el móvil, un hombre apareció de la nada y las confrontó de manera tajante: "¿Quieres problemas?". La situación, desconcertante y tensa, sirve como una advertencia clave. Este recelo no es un acto de hostilidad hacia el turista, sino una manifestación de un profundo valor cultural: el celo por la intimidad personal y familiar. Para muchos marroquíes, ser fotografiados sin su consentimiento explícito es una intrusión grave. Por lo tanto, intentar robar una foto, aunque sea de un puesto en un mercado, puede ser interpretado como una falta de respeto y derivar en un conflicto. La recomendación es clara: si deseas fotografiar a alguien o su propiedad, siempre debes pedir permiso primero. Un acercamiento amable, una sonrisa y enseñar la cámara suelen ser suficientes para recibir una respuesta positiva o, al menos, una negativa educada que debe ser respetada sin insistir.