Ha viajado a más de 90 países, pero solo hay uno al que siempre volvería: "Me hace sentir viva, en calma y curiosa a la vez"
Una viajera estadounidense que se había prometido no repetir nunca destino rompió su propia norma en una isla del Atlántico Norte. Ya ha vuelto tres veces, y la próxima quiere ver un volcán en erupción.
Durante años tuvo una regla que cumplía a rajatabla: cada país, una sola vez. Con más de 90 en el pasaporte, el razonamiento era sencillo, porque el mundo es demasiado grande como para gastar un viaje en volver al mismo sitio. Hasta que un lugar le hizo cambiar de idea. Es uno que, según confesó, "podría visitar una y otra vez sin cansarme jamás".
Llegó a él casi por casualidad. Lo tenía en la lista desde hacía tiempo, pero nunca entre las prioridades, y fue una amiga la que acabó convenciéndola. Voló desde Washington sin grandes expectativas y volvió con la sensación de haber descubierto algo que no buscaba. Aquel país era Islandia.
Una carretera vacía y un cielo sin final
La primera impresión se la llevó al volante. "Recuerdo conducir por una carretera vacía, con montañas a los lados y un cielo que no terminaba nunca. Fue abrumador", contó. Glaciares, cascadas y campos de lava se sucedían por la ventanilla, pero lo que más la sorprendió fue lo que sintió en medio de aquel paisaje. "Islandia es segura, acogedora y diferente a todo. Me sentí tranquila, inspirada y, al mismo tiempo, muy viva", explicó.
Esa sensación empezó en Reikiavik. La capital islandesa es pequeña, pero tiene una vida cultural intensa, y la recibió con un detalle que no ha olvidado. "Al llegar vi una enorme bandera arcoíris pintada en la calle, y eso me hizo sonreír", recordó. Para ella fue una forma de entender el país: "Sentí que Islandia es un lugar donde puedes ser tú misma sin miedo".
El otro momento que guarda de aquel primer viaje fue un baño en la Sky Lagoon, una laguna geotérmica junto al mar a las afueras de la capital. "Mi vida es estresante, pero allí me relajé. Sentí que todo encajaba, que estaba justo donde debía estar", dijo.
Tres viajes al mismo país
Lo que iba a ser una visita única se convirtió en una costumbre. Pocos meses después regresó para hacer un crucero por el norte de la isla y ver ballenas. Y volvió una tercera vez, ya en invierno, con un objetivo concreto: la aurora boreal.
Aquel viaje le enseñó otra Islandia. "Quería conocerla cubierta de nieve. Se veía totalmente diferente, más mágica", contó. La aurora apareció apenas un momento, pero bastó. "Pude ver brevemente la aurora y fue increíble".
Para ella, esa tercera visita fue la confirmación de que el país no se agota. "Fue una prueba más de que siempre hay algo nuevo por descubrir", aseguró, y ya tiene pensado el motivo de la cuarta: "La próxima vez quiero ver una erupción volcánica".
Una isla entre el fuego y el hielo
Lo que encontró en Islandia tiene mucho que ver con la geografía de la isla. Situada en mitad del Atlántico Norte, sobre la dorsal que separa las placas americana y euroasiática, reúne volcanes activos, géiseres, glaciares y cascadas en un territorio de apenas 103.000 kilómetros cuadrados. En verano, el sol apenas se esconde, y en invierno las noches largas son las que permiten ver las auroras boreales.
Esa misma actividad bajo tierra explica otra de sus singularidades. Prácticamente toda la electricidad que consume el país procede de centrales hidroeléctricas y geotérmicas, y el calor del subsuelo es el que alimenta también lagunas como la que la relajó en su primer viaje. Y con más de 90 países a sus espaldas, la viajera tiene claro por qué siempre vuelve. "No importa cuántas veces la visites, siempre te enseña algo nuevo".
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