"En verano se va a llenar": el presagio de los paseantes ante los avances de la primera fase de la nueva playa verde de Gijón

Van casi dos meses de obra en la playa verde del Rinconín. Unos trabajos que permitirán abrir este verano el espacio, que Gijón ganará como nueva zona de ocio y esparcimiento junto al mar. Los dos caminos que se cruzan en forma de "x" ya se vislumbran en el terreno, cuya primera fase servirá como punto de partida inspiracional para el desarrollo completo del proyecto, basado en el diseño "Brisa Marina", idea del arquitecto Eloy Calvo, vencedor del concurso de ideas. Los paseantes celebraron ayer los avances en el ámbito. Hay ganas de que la ciudadanía pueda transitar libremente por allí. "En verano se va a llenar", presagiaron.

La maquinaria estaba ayer a pleno rendimiento, con un grupo de operarios centrando los esfuerzos en la colocación de los bordillos. Más allá de la generación de los viales, las labores también se dirigen a crear las zonas de vegetación silvestre, que serán predominantes. Por el Muro caminaba tranquilamente Secundino Díaz, vecino de Cimavilla. "Todo lo que sea recuperar zonas para disfrute de gijoneses y visitantes me parece perfecto; mejorará el frente litoral", reivindicó Díaz, que remarcó que "los pulmones verdes son importantes en las ciudades".

Adriana Fernández

El espacio que abrirá en unos meses para la gente corresponde a 6.880 metros cuadrados. La vegetación ocupará un 84 % del total. Con sumo interés observaba ayer las obras José Luis Prieto, convencido de que el entorno necesitaba un lavado de cara. "Presta que se haga algo nuevo; esto beneficiará a Gijón", subrayó el paseante, que no duda en que, cuando se pueda, será de los primeros en testar el nuevo enclave de esparcimiento. "Por supuesto, lo tengo muy cerca", comentó el residente en la zona de El Bibio, para quien la playa verde supondrá "un plus" a nivel estético y urbano.

El Ayuntamiento plantea esta primera actuación como base para el futuro desarrollo de "Brisa Marina", iniciativa concebida como un archipiélago de islas temáticas que contempla, entre otras cosas, un lago, un "skate park", zonas infantiles, de pícnic y de descanso o un edificio dotacional. Una propuesta para pequeños y mayores con, obviamente, mucho espacio verde. Ana Isabel Lorenzana, inevitablemente, ve a diario el progreso de los trabajos de adecuación, pues vive en el edificio del Rick's. "Se ve ya un cambio; estoy encantada", afirmó ayer Lorenzana, para la que la playa verde se ubicará en "un sitio bonito y privilegiado". También dejó una previsión para el momento en el que esta primera fase, ya en marcha, abra a la gente. "En verano seguro que se llena", proclamó.

Gijón, Asturias / Istock / amoklv

Esta intervención será la antesala de otras fases hasta transformar el espacio tomando como referencia el diseño de Eloy Calvo. El matrimonio formado por Manuel Río y Mercedes Suárez, de Luanco, aprovechó la buena meteorología para pasar el día en Gijón. No podía faltar el paseo por el Muro. El veredicto de ambos sobre el proyecto fue unánime. "Por el verano vendrá de maravilla que abra la zona porque no todos bajan a la playa; va a ser ideal", destacó Mercedes Suárez. Coincidía Manuel Río, que avaló la recuperación del ámbito para la ciudadanía. "Es una zona despejada, guapísima y abierta al mar", ensalzó Río.

Hace unas semanas, representantes de las áreas de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente —encabezadas respectivamente por los ediles Gilberto Villoria, Jesús Martínez Salvador y Rodrigo Pintueles— se reunieron para constituir el grupo técnico encargado de planificar las próximas fases de desarrollo del ámbito, que, poco a poco, se prepara para recibir a los gijoneses en esta temporada estival. El Rinconín aguarda por su nueva zona de ocio.