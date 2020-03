Cómo pasar el verano en Nueva York gratis... y que te paguen por ello

Lower Manhattan es el origen de lo que hoy conocemos como Nueva York o, lo que es lo mismo: el barrio más antiguo de la metrópoli por excelencia. Pero ahora, vuelve a ser el vórtice de la modernidad. Y para demostrarlo, la asociación Alliance for Downtown quiere invitar a una persona, o más bien a un relator o relatora, para que pase tres meses (del 1 de junio hasta el 30 de agosto de 2020) con el alojamiento y el viaje pagado y cuente en primera persona el día a día en este icónico barrio. No solo le saldrá gratis: además, será remunerado por ello. Y aún estás a tiempo, porque podrías ser tú.

¿Cuál es el truco?

“No hay trampa”, nos dicen los impulsores. La iniciativa se llama Explorer In Chief, y la persona elegida vivirá sin tener que pagar alquiler, y será el ‘explorador jefe’ oficial de la Alliance for Downtown durante todo el verano. “Y será compensado por sus esfuerzos. De Verdad. Vamos en serio”, insisten desde la organización.

De entrada, solo tienes que mandar un vídeo, con las siguientes premisas: “Ser tan creativo como se quiera, el único requisito es que en un video original (60 segundos o menos) nos diga por qué esta oportunidad le emociona y por qué debería ser el explorador jefe del Lower Manhattan este verano”, explican los organizadores, y añaden: “Puedes hablar directamente a la cámara, explorar una joya escondida en tu ciudad, cantar una canción, escribir un poema, beat box, break dance… cualquier cosa. El objetivo es mostrarnos que puedes contar una historia, ¡y esta historia es sobre ti!”.

El vídeo debe ser completamente original, esto es: no podrás usar imágenes ni música sujetas a derechos de autor. Debes subirlo a Youtube, y después, subir el enlace a la página de Alliance for Downtown .

Hay que aclarar, además, que habrá una entrevista final, para la cual la asociación cubre los gastos de vuelo y alojamiento, vengas de la parte del mundo que vengas. Y por supuesto, el desplazamiento también está incluido si resultas elegido.

Suena demasiado perfecto, aunque desde Alliance for Downtown advierten de que no son unas vacaciones pagadas. “Explorer In Chief es un trabajo de ensueño de verano, lo que significa que sigue siendo un trabajo: este es un puesto remunerado y trabajará a tiempo completo en nuestro nombre”. ¿El objetivo? Explorar el Lower Manhattan y contarlo. Y pagan 2.250 dólares (unos 2.020 euros) por cada dos semanas.

¿Qué es el Lower Manhattan?

Es la milla cuadrada de la isla, por debajo de la calle Chambers. Va desde el sur del Puente de Brooklyn, e incluye el Distrito Financiero, Battery, South Street Seaport, Battery Park City y una pequeña parte de Tribeca.

¿Hay que ser necesariamente un joven influencer?

Para nada. En Alliance for Downtown señalan que la edad mínima para optar a este sueño son 21 y años, y que no hay edad máxima: “Damos la bienvenida a personas de todas las edades, géneros, orientaciones sexuales, razas y antecedentes para presentar su solicitud”. Tampoco es necesario que tengas un número mínimo de seguidores en Facebook o Instagram, pero sí que tus cuentas sean públicas y valoran que seas activo en redes.

Por otro lado, advierten de que no harán esta campaña en años venideros. Así que es una oportunidad única en su sentido más literal. Tienes 11 días desde hoy para registrarte, en este enlace. Si aún tienes alguna duda, puedes escribirles a dreamjob@downtownny.com.