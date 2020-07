¿Qué te parecería abrir la ventana y ver por ella un rincón de Escocia o los campos de lavanda del sur de Francia? Pues hay un proyecto que te ayuda a viajar sin moverte de casa. Nació durante la cuarentena y es idea de un matrimonio de Singapur, Sonali Ranjit y Vaishnav Balasubramaniam. Se llama WindowSwap y nada más entrar en su web te abre una ventana a un lugar aleatorio del mundo, pero también puedes escribir tú el destino que te apetezca (a través de la pestaña: "Open a new window somewhere in the world").

La web se ha creado con miles de vídeos de paisajes o lugares enviados por usuarios de todo el mundo y tú mismo puedes mandar tu propia ventana para que otros disfruten de tus vistas. Solo tienes que hacer llegar tu vídeo de 10 minutos a gunaliaa@gmail.com, grabado en horizontal con tu nombre y la localización. Y si ya puedes subirlo tú mismo a Vimeo.com y mandarles el link a sus creadores, ¡pues te lo agradecerán!

Eso sí, a diferencia de otras webcams en directo por el mundo, WindowSwap solo emite vídeos pregrabados, así que tienes que ser consciente de que lo que estás viendo no es en directo. Entre la multitud de destinos que hay ya cargados en la aplicación están: Dietmannsried, en Alemania, Long Island, en Estados Unidos, Almaty, en Kazajistán, Tauranga, en Nueva Zelanda... ¿No te apetece echarles un vistazo ya?