Si te vas de viaje esto te interesa: estas son las nuevas medidas del equipaje de mano admitidas para viajar

Ley de Navegación Aérea establece que el equipaje de mano debe estar incluido en el billete y no debe suponer un suplemento de precio, aunque no se especifica cuáles deben ser las medidas ni lo que debe pesar. Sin embargo, desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se establece que las medidas del equipaje de mano no deber sobrepasar los 55 cm x 35 cm x 20 cm, ni tampoco pesar más de 8 kilos. Desde que se anunció la nueva norma de viaje en octubre, las compañías han rechazado que las maletas de mano sean gratis o que se modifiquen las medidas.