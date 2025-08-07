Confirmado: La Unión Europea y Estados Unidos prohíben definitivamente llevar este objeto electrónico en el equipaje facturado

El problema no está en el cargador en sí, sino en el tipo de batería que utiliza. Los power banks funcionan, en su mayoría, con baterías de litio, un tipo de batería recargable que, aunque ligera y eficiente, también puede sobrecalentarse y provocar chispas. Si esto ocurre en la bodega del avión, donde no hay vigilancia ni posibilidad de intervención inmediata, el fuego puede extenderse sin control. De ahí que la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) y la Administración de Seguridad del Transporte de EE. UU. (TSA) hayan decidido prohibir el transporte de cargadores portátiles en el equipaje que se factura.