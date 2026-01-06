Ni las Pirámides de Egipto ni la Muralla China: la única construcción humana que se ve desde el espacio está en el sur de España y es una auténtica maravilla visual

Así, instalados alrededor de localidades como El Ejido, las Norias de Daza o San Agustín, entre muchas otras, los invernaderos no solo suponen un gran impacto visual, sino que también representan una gran parte del impacto económico en la región, pues la exportación de las frutas y hortalizas que se cultivan en ellos ha convertido a Almería en un importante referente hortofrutícola capaz de abastecer a toda Europa sin importar la temporada del año que sea.