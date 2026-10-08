El último habitante de un pueblo de León, Sergio, sobre lo que pasa en la España vaciada: “Antes en verano la gente venía y se quedaba 15 días o un mes, pero cada vez vienen menos”
La España vaciada resiste en sus últimos habitantes, la soledad y la pérdida de servicios en el medio rural.
En la última década, la población española ha aumentado un 38 % desde 1975 hasta el 2021, pasamos de un país con 34,2 millones de habitantes a 47,3 millones, este aumento no ha sido notorio por igual. En las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, la población no ha parado de aumentar en los últimos años respecto al éxodo rural del siglo XX, pero hay otros muchos rincones que se encuentran en la sombra, pueblos de Asturias, Soria o Galicia. Donde la despoblación es una realidad y cada día el abandono y el aislamiento es más real.
Sergio es el rostro vivo de la despoblación rural, el reflejo de cómo los pueblos se van apagando y sus calles quedan en silencio. Él es el último habitante de Quintela, una pequeña aldea del municipio de Barjas, en el Bierzo Oeste de Castilla y León. Seguro que si eres un gran amante del cine, te sonará el nombre de este municipio, ya que fue el lugar que Rodrigo Sorogoyen eligió para la grabación de parte de “As Bestas”, que ganó un Premio Goya a la Mejor Película en 2023.
Muchas veces esta población aumentaba en la época de verano, cuando todavía venian antiguos vecinos para visitar a familiares. Se quedan unos días, aunque ya no tanto como antes. “Antes en verano la gente venía y se quedaba 15 días o un mes, pero ya no, cada vez vienen menos... la gente se hace mayor”. Cuando termina el verano, el pueblo vuelve a quedarse prácticamente vacio.
¿Cómo es vivir solo en un pueblo deshabitado?
A pesar de no tener contacto con nadie habitualmente, disfruta la vida de igual manera gracias a sus vacas y su huerto: "Es que yo solo estoy para dormir, nada más. Yo todos los días cojo el todoterreno", comentaba. Sergio tiene ahora 70 años y ha pasado su vida entre estas montañas. Es ganadero, aunque ya está jubilado, y mantiene 22 vacas que pastan en las laderas de Quintela. “Mis padres tenían ganado y yo también. He vivido de ellas”.
Tampoco ha perdido del todo la vida social. Tiene su cuadrilla, la de siempre, a menudo organiza comidas y sale a cazar con sus perros. En Quintela hay cobertura gracias a un repetidor en el monte Ogrovio. Desde siempre, a Sergio le ha gustado estar informado y seguir la política. En el invierno, las temperaturas pueden bajar hasta los -2 °C y la nieve suele alcanzar los 25 o 30 centímetros.
Más por contar
Si miramos más allá, nos daremos cuenta de que esta situación es mucho más común de lo que parece como es el ejemplo de Tomàs de 64 años y el único habitante de un pueblo de Lleida, Solanell, "Es fácil vivir aquí con un subsidio de 480 euros, no hay donde gastarlo". También, está el caso de Fernando, el único vecino de un pueblo de Soria sin médico ni tienda: "No tengo miedo a la soledad, siento rabia de que todo esto desaparezca".
Otras situaciones como la de María Pilar, de 60 años, también son más comunes de lo que creemos, en su caso tras su jubilación cerró la última tienda de su pueblo en Huesca, haciendo que la única fuente de abastecimientos ya no está disponible: "Los servicios que pierden los pueblos ya no se recuperan".
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