Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suiza españolaMilla oro vinoBeverly Hills gallegoRaíces Eduardo MendozaGaudí cantábricoParaíso micología EspañaPaseo marítimo bonitoVecinos pueblo Asturias
instagram

El último habitante de un pueblo de León, Sergio, sobre lo que pasa en la España vaciada: “Antes en verano la gente venía y se quedaba 15 días o un mes, pero cada vez vienen menos”

La España vaciada resiste en sus últimos habitantes, la soledad y la pérdida de servicios en el medio rural.

Último habitante de Quintela y escenario del rodaje de la película As Bestas.

Último habitante de Quintela y escenario del rodaje de la película As Bestas. / mapcarta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Yanira Morte

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

En la última década, la población española ha aumentado un 38 % desde 1975 hasta el 2021, pasamos de un país con 34,2 millones de habitantes a 47,3 millones, este aumento no ha sido notorio por igual. En las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, la población no ha parado de aumentar en los últimos años respecto al éxodo rural del siglo XX, pero hay otros muchos rincones que se encuentran en la sombra, pueblos de Asturias, Soria o Galicia. Donde la despoblación es una realidad y cada día el abandono y el aislamiento es más real.

El refugio de David Broncano en Castilla y León: "Es pequeñito, pero es un lugar privilegiado" para escalar y hacer senderismo

El refugio de David Broncano en Castilla y León: "Es pequeñito, pero es un lugar privilegiado" para escalar y hacer senderismo

Sara Fernández García

Sergio es el rostro vivo de la despoblación rural, el reflejo de cómo los pueblos se van apagando y sus calles quedan en silencio. Él es el último habitante de Quintela, una pequeña aldea del municipio de Barjas, en el Bierzo Oeste de Castilla y León. Seguro que si eres un gran amante del cine, te sonará el nombre de este municipio, ya que fue el lugar que Rodrigo Sorogoyen eligió para la grabación de parte de “As Bestas”, que ganó un Premio Goya a la Mejor Película en 2023.

Castilla y León, Sarja

Castilla y León, Sarja / Istock / Eduardo Estellez

Muchas veces esta población aumentaba en la época de verano, cuando todavía venian antiguos vecinos para visitar a familiares. Se quedan unos días, aunque ya no tanto como antes. “Antes en verano la gente venía y se quedaba 15 días o un mes, pero ya no, cada vez vienen menos... la gente se hace mayor”. Cuando termina el verano, el pueblo vuelve a quedarse prácticamente vacio.

Iglesia de Barjas

Iglesia de Barjas / Istock / Hovallef

¿Cómo es vivir solo en un pueblo deshabitado?

A pesar de no tener contacto con nadie habitualmente, disfruta la vida de igual manera gracias a sus vacas y su huerto: "Es que yo solo estoy para dormir, nada más. Yo todos los días cojo el todoterreno", comentaba. Sergio tiene ahora 70 años y ha pasado su vida entre estas montañas. Es ganadero, aunque ya está jubilado, y mantiene 22 vacas que pastan en las laderas de Quintela. “Mis padres tenían ganado y yo también. He vivido de ellas”.

Quintela pueblo

Quintela pueblo / mapcarta

Tampoco ha perdido del todo la vida social. Tiene su cuadrilla, la de siempre, a menudo organiza comidas y sale a cazar con sus perros. En Quintela hay cobertura gracias a un repetidor en el monte Ogrovio. Desde siempre, a Sergio le ha gustado estar informado y seguir la política. En el invierno, las temperaturas pueden bajar hasta los -2 °C y la nieve suele alcanzar los 25 o 30 centímetros.

Quintela

Quintela / MásCyL

Más por contar

Si miramos más allá, nos daremos cuenta de que esta situación es mucho más común de lo que parece como es el ejemplo de Tomàs de 64 años y el único habitante de un pueblo de Lleida, Solanell, "Es fácil vivir aquí con un subsidio de 480 euros, no hay donde gastarlo". También, está el caso de Fernando, el único vecino de un pueblo de Soria sin médico ni tienda: "No tengo miedo a la soledad, siento rabia de que todo esto desaparezca".

Noticias relacionadas y más

Pueblos zona montaña Huesca

Pueblos zona montaña Huesca / Istock / Rudolf Ernst

Otras situaciones como la de María Pilar, de 60 años, también son más comunes de lo que creemos, en su caso tras su jubilación cerró la última tienda de su pueblo en Huesca, haciendo que la única fuente de abastecimientos ya no está disponible: "Los servicios que pierden los pueblos ya no se recuperan".

TEMAS

  1. Carlos Sainz (64 años) encontró su refugio en este pueblo de Ávila, atraído por 'la belleza del paisaje': una finca de 230 hectáreas entre viñedos y junto al pantano de San Juan
  2. Pepa Bueno, sobre el pueblo de Extremadura donde están sus raíces: 'El olor que atraviesa mi vida es el de la jara y el jamón
  3. Belén Esteban, sobre el pueblo marinero frente al Atlántico donde se refugia: 'Me siento una de ustedes. Siempre en mi corazón
  4. Patricia Conde, sobre la ciudad de Castilla y León donde están sus raíces: 'De momento, nunca se me ha pasado por la cabeza volver
  5. Rosalía, sobre el pueblo de Barcelona rodeado de viñas donde se crio: 'Crecí en un pueblo donde el flamenco no formaba parte de la cultura popular, así que para mí fue algo que tuve que buscar”
  6. El castillo de 700 años que se compró José Mota (61 años) en un pueblo medieval amurallado: costó casi 5 millones de euros, es Bien de Interés Cultural y tiene más de 680 metros cuadrados
  7. Joaquín Sabina, sobre su refugio en Andalucía donde se ha retirado: 'El único sitio donde no me siento un extranjero
  8. Las raíces de Eduardo Mendoza (83 años) están en una ciudad 'portuaria, viciosa y canalla': un astillero gótico, cuatro columnas romanas y el primer puerto de cruceros de España

El último habitante de un pueblo de León: “Antes en verano la gente venía y se quedaba 15 días o un mes, pero cada vez vienen menos”

El último habitante de un pueblo de León: “Antes en verano la gente venía y se quedaba 15 días o un mes, pero cada vez vienen menos”

Sara Carbonero (42 años): "Solo los que tenemos un pueblo sabemos lo difícil que es cuando hay que partir para perseguir sueños"

Sara Carbonero (42 años): "Solo los que tenemos un pueblo sabemos lo difícil que es cuando hay que partir para perseguir sueños"

Nacho Dean, el explorador que ha dado la vuelta al mundo a pie

Nacho Dean, el explorador que ha dado la vuelta al mundo a pie

Álvaro Neil, abogado y el 'Biciclown', recorrió 117 países en bicicleta durante 13 años: "Viajar es el mejor antídoto contra el racismo"

Álvaro Neil, abogado y el 'Biciclown', recorrió 117 países en bicicleta durante 13 años: "Viajar es el mejor antídoto contra el racismo"

Rosalía, sobre el pueblo de Barcelona donde se crio: "Crecí en un pueblo donde el flamenco no formaba parte de la cultura popular, así que para mí fue algo que tuve que buscar”

Rosalía, sobre el pueblo de Barcelona donde se crio: "Crecí en un pueblo donde el flamenco no formaba parte de la cultura popular, así que para mí fue algo que tuve que buscar”

Mireia Belmonte sobre los dos pueblos que recogen sus raíces: "Últimamente no puedo ir todo lo que quisiera"

Mireia Belmonte sobre los dos pueblos que recogen sus raíces: "Últimamente no puedo ir todo lo que quisiera"

Karl Bushby, lleva 28 años caminando una línea ininterrumpida alrededor del mundo: "Me marché cuando Tony Blair era primer ministro del Reino Unido"

Karl Bushby, lleva 28 años caminando una línea ininterrumpida alrededor del mundo: "Me marché cuando Tony Blair era primer ministro del Reino Unido"

Una mujer de Cataluña compra un castillo por casi tres millones de euros sin verlo y lo dona a su pueblo

Una mujer de Cataluña compra un castillo por casi tres millones de euros sin verlo y lo dona a su pueblo