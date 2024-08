La última selva, una columna de Javier Moro

Este texto se publicará en agosto, cuando nuestro mundo esté patas arriba, sobre todo Europa, donde todos se van de vacaciones en el mismo momento. Si en el año 2000 viajábamos unos setecientos millones de personas, hoy lo hacemos mil trescientos millones. Para mí, agosto es un mes difícil para viajar, por las muchedumbres. Prefiero soñar con un periplo maravilloso a la cuna de la existencia en la tierra, aunque sea un viaje que no se deba y, de hecho, no se pueda realizar. Es el agujero negro del turismo. No existe una carretera de acceso. Y menos mal.