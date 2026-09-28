Uganda, el gran viaje de otoño a la Perla de África, en el número de octubre de VIAJAR
Uganda, Finlandia y Honduras son algunos de los países que protagonizan nuestro número de octubre, un ejemplar que viene cargado también de propuestas nacionales (desde Burgos hasta Cantabria) para que tengas opciones más cercanas y más lejanas para seguir viajando este otoño.
“Por su magnificencia, por su variedad de formas y colores, por la profusión de vida brillante —aves, insectos, reptiles, bestias— a gran escala, Uganda es verdaderamente la Perla de África.” Así definió Uganda en su día Winston Churchill y así nos la encontramos nosotros en el último número de la revista VIAJAR. Nos internamos en la joya africana para hablaros, y mostraros, los lagos, volcanes, sabanas y selvas que dan cobijo a rinocerontes, chimpancés y gorilas de montaña.
También nos ha conquistado este otoño la ciudad finlandesa de Oulu, a la que viajamos con motivo de su capitalidad cultural europea este 2026.
Otros destinos culturales del mundo, desde Atenas hasta Angkor, protagonizan otro de los reportajes de este número, que te invita a visitarlos en otoño, la mejor época para darse un bañito cultural.
Y para los que se resisten a que el verano haya terminado, una propuesta viajera a las islas de la Bahía. Ubicadas en la costa norte de Honduras, guardan leyendas de piratas y el emocionante ritmo de la herencia garífuna.
Ya en territorio español, la provincia de Burgos nos ofrece una ruta llena de patrimonio, paisajes y buen vino a la vera del río Arlanza. Por su parte, la comarca turolense del Matarraña nos invita a descubrir su increíble gastronomía. Y no abandonamos Aragón porque probamos una nueva ruta de grand gravel entre la comarca de Cinco Villas y la merindad de Sangüesa (ya en Navarra). ¡El otoño es para pedalear!
En nuestra sección ‘Vecinos de…’, nos internamos en la Cantabria más salvaje y bella para seguir el rastro de una nueva generación de pastores, queseros, bodegueros y apicultores en la comarca de Liébana.
En este número otoñal también te invitamos a una nueva Expedición VIAJAR por la isla griega de Corfú y la Riviera albanesa. Si quieres conocer los secretos del mar Jónico, sus islas y sus costas menos exploradas, este es tu viaje.
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