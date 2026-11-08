Una turista británica pasa sus vacaciones en Málaga y se va con esta conclusión sobre su país: "Hemos perdido el rumbo"

A veces los viajes empiezan torcidos mucho antes de subirte al avión, y el de esta familia británica con destino a Málaga es el ejemplo perfecto. No tuvieron problemas con las maletas ni retrasos en la puerta de embarque; el auténtico infierno fue llegar al propio aeropuerto desde su casa en Reino Unido. Un trayecto que normalmente se hace en poco más de una hora se convirtió en una aventura de tres horas y media entre conos, tramos en obras donde no trabajaba ni un alma, semáforos provisionales eternos y kilómetros de retenciones. Por si fuera poco, las cunetas de la carretera parecían un vertedero lleno de sofás viejos, colchones y bolsas de basura. Llegaron a la terminal por los pelos, rozando el infarto y con el personal haciendo el último llamamiento para embarcar.

El Mediterráneo baña la ciudad de Málaga / Istock / Lucas Viani

Por eso, el choque cultural al pisar suelo español fue total. En cuanto aterrizaron en el aeropuerto de Málaga, la familia se encontró con un panorama que nada tenía que ver con el caos que acababan de dejar atrás. El control de pasaportes fue fluido, recogieron el equipaje sin esperar demasiado y en cuanto se incorporaron a la carretera para ir hacia su alojamiento, se encontraron con carreteras bien asfaltadas,tráfico dinámico y un paisaje cuidado que les dio la bienvenida a la Costa del Sol, según relató la turista en GB News y tal como recogió el diario AS.

Adriana Fernández

A medida que pasaban los días, las sorpresas vinieron por los detalles más tontos y cotidianos del día a día. Uno de los primeros impactos se lo llevaron al hacer la compra. Según cuenta, en Reino Unido están acostumbrados a supermercados con pasillos estrechos, comida preparada en bandeja de plástico y aparcamientos donde te cobran una pasta solo por dejar el coche media hora. En Málaga se encontraron con centros comerciales espaciosos, aparcamiento gratuito y una luz y un orden que les llamaron la atención.

El Paseo Marítimo de Málaga junto al puerto / Istock / alxpin

Pero lo que terminó por descolocar a la turista británica fue la sección de productos frescos. Acostumbrada a los lineales de su país, alucinó con la pescadería de 25 metros repleta de pescado fresco, un mostrador de carne inmenso y patas de jamón colgadas una tras otra. Le pareció casi un lujo de otro tiempo. "En España comer sano es fácil", decía sobre encontrar fruta con sabor y verdura fresca a precios razonables.

Playa de la Malagueta, Málaga / Istock / mfron

Contenedores en la calle y la sensación de que algo se ha roto en casa

Hasta la hora de tirar la basura le hizo reflexionar. En lugar del lío de cubos individuales que acumulan en las aceras británicas, le sorprendió el sistema español de grandes contenedores comunitarios en cada manzana. Le pareció una solución mucho más limpia, práctica y pensada para que los vecinos se responsabilicen del espacio que comparten.

El Palo, el antiguo barrio de pescadores de Málaga considerado la cuna del espeto de sardinas / Istock / VLADYSLAV SODEL

Venía a disfrutar de unas vacaciones de sol y playa y acabó con un desencanto con la situación de su propio país. Ver que cosas tan básicas como unas carreteras bien mantenidas, la limpieza urbana o hacer una compra con comida fresca de calidad funcionan con normalidad a miles de kilómetros le hizo llegar a una conclusión amarga sobre Reino Unido: "Hemos perdido el rumbo", aseguraba al medio británico.