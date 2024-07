Trucos para proteger a tu perro del calor cuando viajes con él este verano

No sería la primera vez que un perro sufre un golpe de calor o incluso fallecepor haberlo dejado encerrado en el coche. Bajar las ventanillas no es una solución, pues igualmente supone un riesgo para ellos. Realmente no deberían quedarse solos en un coche nunca, pero menos aún en verano, cuando en el interior del vehículo se pueden alcanzar unas temperaturas muy superiores a las del exterior.