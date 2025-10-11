Los cinco trucos para comprar vuelos baratos que los viajeros expertos nunca cuentan (y siempre funcionan)

Si se da el caso de que encuentras un vuelo muy barato de ida pero la vuelta no lo es tanto, es el momento de poner en práctica otro truco. Se trata de activar las alertas de precios. Sí, los buscadores de vuelos ofrecen un servicio de alertas en el que diariamente te van informando de las variaciones de precios en las rutas que hayas elegido. Así, cuando los precios sufran alguna modificación te avisarán a tu correo electrónico. El día que los veas más bajos, compra.