El truco para conseguir vuelos más baratos utilizando ChatGPT: solo necesitas copiar y pegar

El precio de los vuelos, como de todo, no hace más que subir, y el presupuesto es una de las cosas que más frenan a la hora de organizar un viaje. Existen muchos trucos para ahorrar en vuelos, como reservar con la mayor antelación posible o hacer lo que se conoce como 'geo-hacking', que consiste en modificar tu ubicación virtualmente mientras buscas. Pero ahora contamos con herramientas mucho más útiles.