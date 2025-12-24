El truco para conseguir vuelos más baratos utilizando ChatGPT: solo necesitas copiar y pegar
Hay muchos trucos para conseguir ahorrar en los viajes, pero este es de los que mejor funciona de todos.
El precio de los vuelos, como de todo, no hace más que subir, y el presupuesto es una de las cosas que más frenan a la hora de organizar un viaje. Existen muchos trucos para ahorrar en vuelos, como reservar con la mayor antelación posible o hacer lo que se conoce como 'geo-hacking', que consiste en modificar tu ubicación virtualmente mientras buscas. Pero ahora contamos con herramientas mucho más útiles.
Con el auge de la Inteligencia Artificialhemos descubierto que se puede hacer de todo (algunas cosas mejor y otras peor). Hay respuestas que solo puede dar ChatGPT, sobre todo si se le dan los prompts adecuados, o lo que es lo mismo, las instrucciones más claras. La cuenta de Instagram @menteprompt ha compartido cinco prompts para encontrar vuelos asequibles de verdad, bajo la premisa de que "por eso las aerolíneas odian ChatGPT".
Cómo encontrar vuelos baratos con ChatGPT
Es tan sencillo como copiar y pegar estas indicaciones, rellenando lo que aparece entre paréntesis con los datos del viaje que vayas a hacer. Después, debes introducir lo que aparece entre comillas sin modificar nada.
Escaneo inteligente del mercado 360º
Introduce tu ciudad de salida, ciudad de destino, fechas aproximadas y flexibilidad.
(Origen, destino, fechas y flexibilidad). "Analiza todas las rutas posibles desde mi origen hacia mi destino, considerando aerolíneas low-cost, aerolíneas tradicionales, aeropuertos secundarios, rutas con escalas estratégicas y días con tarifas ocultas. Muéstrame las 7 rutas más económicas y explícame por qué cada opción es más barata. Dame además una ventana de fechas donde los precios bajen entre 25% y 60%".
Optimización de rutas con truco
Indica si estás dispuesto a viajar desde aeropuertos alternativos o hacer escalas.
(Aeropuertos alternativos y escalas sí o no). "Encuentra combinaciones de vuelos que las agencias tradicionales no muestran. Mezcla aeropuertos secundarios, rutas trianguladas, aerolíneas que no colaboran entre sí y combinaciones manuales que reduzcan el precio. Ordena las rutas por:
- Precio total
- Horas del viaje
- Confiabilidad de conexión
- Incluye una recomendación exacta del itinerario óptico"
Activación del "modo cazador"
Define cuánto quieres ahorrar y cuántos días tienes para esperar.
(Objetivo de precio y tiempo máximo de espera). "Crea un sistema de alertas predictivas basado en patrones históricos, eventos estacionales, variaciones por demanda y errores de tarifa típicos. Estima la probabilidad de que el precio baje dentro del rango de días que tengo y dame una estrategia exacta: reservar ahora, esperar 24-72 horas o esperar más. Explica la lógica con claridad".
Comparación avanzada
Especifica plataformas que sueles usar o que puedes utilizar.
(Plataformas). "Haz una comparación profunda entre precios ofrecidos en agencias, metabuscadores, aerolíneas y herramientas de reserva raramente utilizadas. Detecta las tarifas manipuladas, cobros ocultos, diferencias de tasas y oportunidades de saltarte intermediarios. Devuélveme un "resumen ganador":
- Precio más bajo encontrado
- Por qué es más barato
- Qué sacrificios implica
- Qué riesgos evita"
Negociación asistida
Indica si puedes ajustar fechas, cambiar equipaje o modificar horarios.
(Ajuste de fechas, equipaje y horarios flexibles). "Optimiza la tarifa final negociando conmigo las modificaciones mínimas necesarias para bajar aún más el precio. Busca:
- Cambios de 12-36 horas que reduzcan tarifas
- Opciones sin equipaje para bajar costo
- Rutas con "errores probables de tarifa""
Recuerda guardar todos estos prompts para ahorrar en tus próximas escapadas e incluso lograr ahorrar viajando. Algo que, a día de hoy, parecía completamente imposible y se ha convertido en una realidad gracias a la Inteligencia Artificial.
