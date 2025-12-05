El truco de Matthew McConaughey para avanzar en la vida es hacer este tipo de viajes: “Es cuando realmente me encuentro a mí mismo”

Remarcó el año que estuvo viviendo en Australia, y como esa experiencia supuso un punto de inflexión en su camino hacia el autoconocimiento. McCounaghey declaraba que, el año que pasó allí, despojado de todo aquello que le definía y ausente de referentes familiares o culturales, lo obligó a mirar hacia dentro y encontrarse a sí mismo. “Cuando todo aquello de lo que dependía me fue quitado, tuve que depender de mí, y mirar hacia arriba y decir: ‘Estoy escuchando’”, dijo el actor.