El truco de Matthew McConaughey para avanzar en la vida es hacer este tipo de viajes: “Es cuando realmente me encuentro a mí mismo”
Uno de los actores más importantes de la actualidad revela cuáles son los viajes con los que más ha aprendido.
Viajar es una de las experiencias más personales que podemos vivir como individuos. Algunas personas prefieren viajar en familia o amigos, mientras que hay aquellos que les gusta emprender aventuras junto con completos desconocidos. Hay incluso gente a la que no le gusta nada viajar, pero estos hoy no nos interesan.
Es mucha la gente a quien, curiosamente, le gusta viajar por cuenta propia, descubrir el mundo por ellos mismos. De esta manera, uno puede visitar aquellos sitios que realmente le interesan del lugar, y en el momento que quiera; no hace falta ver cosas que no nos interesan, pues no se depende de nadie más.
Conocerse a uno mismo
Uno de los actores más magnéticos de la época actual, conocido por sus papeles en películas como Interstellar o Cómo perder a un chico en 10 días, o series tan mayúsculas como True Detective, Matthew McConaughey es una de estas personas a las que viajar solas les gusta tanto.
El actor, nacido en Texas hace 56 años, reveló recientemente en una entrevista que sus viajes en solitario no son tan por el hecho de conocer un destino por su cuenta, sino más bien para encontrarse a sí mismo. “La mayoría de mis grandes avances espirituales han llegado en viaje en solitario, a lugares donde nadie sabía mi nombre”, decía.
En su entrevista con Theo Von para el podcast This Past Weekend, McConaughey contó como, viajar solo y alejarse de su entorno habitual han sido clave para encontrar su razón de ser en la industria cinematográfica.
Remarcó el año que estuvo viviendo en Australia, y como esa experiencia supuso un punto de inflexión en su camino hacia el autoconocimiento. McCounaghey declaraba que, el año que pasó allí, despojado de todo aquello que le definía y ausente de referentes familiares o culturales, lo obligó a mirar hacia dentro y encontrarse a sí mismo. “Cuando todo aquello de lo que dependía me fue quitado, tuve que depender de mí, y mirar hacia arriba y decir: ‘Estoy escuchando’”, dijo el actor.
A su forma de viajar, el actor añade: “Sea Mali o sea Perú, quédate allí el tiempo suficiente para creer que esa podría ser tu existencia, que podrías vivir allí para siempre”.
Mejor solo que mal acompañado
La primera vez que viajas solo da siempre un poco de vértigo, pero, en cuanto llegas a tu destino, olvidarse de todos esos miedos que te han acompañado durante el trayecto hasta allí es de lo más sencillo.
Aparte de los beneficios obvios, que hemos mencionado antes, viajar por cuenta propia tiene repercusiones en nuestra propia vida, pues nos alienta a ser más valientes, a ganar confianza y mejorar a la hora de resolver problemas; en definitiva, es una de las mejores maneras de crecer como persona, de ser más independiente y conocernos más a nosotros mismos.
Pero tampoco hay que precipitarse a la hora de viajar solo, hace falta tener muy claro el itinerario que vamos a seguir para que luego, si sucediera algún tipo de imprevisto, podamos improvisar lo mejor posible para volver a encarrilar el viaje.
Investigar un poco acerca de la destinación siempre ayuda a la hora de planear el viaje, pues es la manera perfecta de decidir qué es lo que queremos visitar y lo qué no. Es también una muy buena opción el guardarse algunas visitas en la recámara, ya que puede ser que en nuestro planning original aparentemente no dé tiempo, pero a veces hay tiempo para ser flexibles y añadir una nueva parada en el itinerario.
Así que ya sabes, si ya has viajado alguna vez solo, no dudes en volver a hacerlo; si todavía no te has atrevido, pierde el miedo y atrévete, descubrirás una realidad completamente nueva una vez lo hagas.
Síguele la pista
Lo último