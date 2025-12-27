El truco que todos los expertos usan para ahorrar en Navidad: deja estas costumbres que haces todos los años

La Navidad es una de las épocas más esperadas del año, pero también una en la que los gastos tienden a dispararse. Entre regalos, comidas, lotería y viajes, el desembolso promedio de los hogares españoles alcanzó los 471 euros el año pasado, según el Observatorio Cetelem. Sin embargo, tras la euforia navideña, llega la temida cuesta de enero, cuando los bolsillos vacíos nos recuerdan la importancia de un consumo más consciente.