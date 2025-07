El truco del avión para viajar en turista con más espacio para las piernas sin pagar, según una azafata: “Yo siempre pido esos dos”

En cuanto a la salida de emergencia, es cierto que ofrece un plus de espacio, pero viene con condiciones: no puedes dejar objetos en el suelo ni usar auriculares durante el despegue y el aterrizaje, y debes estar dispuesto a ayudar a los tripulantes en caso de emergencia. Además, no siempre está permitido ocupar estos asientos si eres menor de edad y, a veces, sí que se pide el pago de un suplemento por ocuparlos.