El truco para acceder a servicios VIP en el aeropuerto sin dejarte un dineral: desde fast track a salas de espera premium

Chatear a 9000 metros del suelo sin internet es otra de las funcionalidades de esta App. De hecho, muchos ya la han bautizado como ‘el Tinder de los aviones’, puesto que permite interactuar con otros miembros del pasaje que también la tengan instalada. Merino nos cuenta que el verano pasado en un vuelo de Inglaterra a Ibiza, una veintena de pasajeros estuvieron chateando entre ellos y, en otro trayecto que salía desde Ámsterdam llegó a surgir el amor. ‘El problema es que, una vez que aterrizas, el chat desaparece y las personas que estuvieron hablando tuvieron mucho feeling, pero se olvidaron de compartir su número de teléfono o redes sociales’. Vamos, que si a Cupido le da por disparar sus flechas mientras estés usando Wingle, ya sabes: no te olvides de preguntar cómo localizar a esa persona que te ha hecho tilín.