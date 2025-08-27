El truco para acceder a servicios VIP en el aeropuerto sin dejarte un dineral: desde fast track a salas de espera premium
Si te apasiona viajar en avión, pero te da pereza todo lo que ello conlleva (largas colas, esperas, montañas de ropa sin lavar a la vuelta), este truco te va a salvar la vida.
La mayoría de personas que disfrutan viajando y conociendo mundo se saben al dedillo algunos trucos para que la experiencia en los aeropuertos y a la hora de montar en avión les hagan la vida más fácil. Desde el truco de la cebolla (con el que puedes evitar que te cobren más por el equipaje de mano) hasta el truco de la comida en el aeropuerto (que te permitirá ahorrarte también unos cuantos euros).
Y, precisamente, con el objetivo de hacer más placentera la experiencia de pasar por los aeropuertos, el año pasado nació Wingle, una app que es capaz de ayudarte tanto antes como durante y después del viaje. Para descubrirla, hemos hablado con Íñigo Merino, su CEO, que nos ha contado, entre otras cosas, el truco para acceder a servicios VIP en el aeropuerto sin dejarte un dineral.
Servicios premium sin dejarte un dineral
‘Wingle nace con el objetivo de que la experiencia de los vuelos y aviones sea más cómoda, agradable y divertida… porque volamos mucho y barato, pero volamos incómodos’, nos cuenta Merino. Para ello, esta start up ofrece diferentes servicios como la contratación de eSIM, seguros de viaje, depósito de equipaje e, incluso, asesoramiento y reclamación en caso de cancelaciones de vuelo.
Pero hay más, porque Wingle también te facilita la vida una vez de vuelta al hogar gracias a su servicio Land & Laundry, que se encarga de recoger tu equipaje y te lo devuelve a las 48 horas en tu domicilio. ¡Con toda la ropa lavada y lista para la siguiente aventura!
Cómo acceder al fast track o las salas VIP de los aeropuertos
Wingle también ofrece al usuario la opción de pasar el control de seguridad sin colas, utilizando el fast track en los aeropuertos españoles que cuentan con este servicio. Esta cola rápida es perfecta para todos aquellos viajeros que suelen ir con prisa o que, directamente, no quieren esperar las largas colas que hay siempre en aeropuertos como Adolfo Suárez Madrid-Barajas o Josep Tarradellas Barcelona El Prat.
Acceder a las salas VIP de más de 800 aeropuertos diseminados por todo el mundo es algo muy tentador para cualquier viajero. Ahora bien, en la mayoría de los casos, para disfrutar de este servicio se necesita una tarjeta de crédito que trae aparejada una tarifa de mantenimiento mensual. O eso, o haber comprado un billete en business o en primera clase.
Con Wingle poder acceder a estas salas VIP es tan sencillo como comprar un paquete de créditos en su App que se guardarán en tu monedero virtual, meter el número de tu vuelo, descubrir los créditos necesarios para este servicio y… ¡voilá! Viajas con una mochila por no pagar suplemento de equipaje, pero, oye, vas a poder disfrutar de los beneficios de la sala VIP como si volaras en primera por mucho menos dinero del que imaginas.
Socializar a 35.000 pies del suelo
Chatear a 9000 metros del suelo sin internet es otra de las funcionalidades de esta App. De hecho, muchos ya la han bautizado como ‘el Tinder de los aviones’, puesto que permite interactuar con otros miembros del pasaje que también la tengan instalada. Merino nos cuenta que el verano pasado en un vuelo de Inglaterra a Ibiza, una veintena de pasajeros estuvieron chateando entre ellos y, en otro trayecto que salía desde Ámsterdam llegó a surgir el amor. ‘El problema es que, una vez que aterrizas, el chat desaparece y las personas que estuvieron hablando tuvieron mucho feeling, pero se olvidaron de compartir su número de teléfono o redes sociales’. Vamos, que si a Cupido le da por disparar sus flechas mientras estés usando Wingle, ya sabes: no te olvides de preguntar cómo localizar a esa persona que te ha hecho tilín.
Pese a que lo de una aplicación de citas mientras se viaja en avión puede sonar tentador para muchas personas, hay otras a las que no les seduce tanto hablar con desconocidos y, aun así, Wingle también puede ser de ayuda. Si, por ejemplo, viajas con un grupo de amigos, pero no habéis pagado suplemento de asiento asignado y cada uno está sentado en una parte diferente del avión, puedes seguir hablando con ellos como si compartieras fila y sin necesidad de estar levantándote todo el rato.
En definitiva, viajar es nuestra pasión y descubrir cómo hacerlo de forma cómoda y disfrutando de servicios premium es todo lo que necesitamos para alcanzar la felicidad más absoluta, ya sea usando Wingle o poniendo en práctica otros trucos que permitan, por ejemplo, conseguir un asiento con ventanilla en un vuelo sin pagar más.
