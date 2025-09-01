El nuevo tren nocturno que recorrerá 100 ciudades de Europa por menos de lo que cuesta un vuelo
Viajar en tren nunca había sido tan cómodo.
Viajar en tren siempre ha sido más que un simple trayecto. Es la magia de admirar el paisaje por los grandes ventanales, disfrutar de un buen libro con el atardecer de fondo o simplemente dormir hasta llegar al destino sin preocupaciones. Todos los que hemos visto o leído Asesinato en el Orient Express tenemos el gusanillo de una larga travesía en el que poder disfrutar de la comodidad y los servicios del tren; convirtiendolo en una parte más del viaje.
Una empresa emergente con sede en Berlín se ha propuesto recuperar el encanto de los viajes nocturnos. Por eso, está trabajando en un proyecto que muestre lo cómodo y fascinante que es dormir sobre los raíles (así ahorras tiempo del día en el trayecto). El planteamiento de Nox trata de cambiar de forma radical la forma de recorrer Europa cuando cae el sol.
¿Qué tiene de especial esta idea?
Actualmente, en la mayoría de los ferrocarriles, los pasajeros tienen que compartir un camarote con gente desconocida: las cabinas privadas son pocas, con altos precios y suelen agotarse rápido. El concepto que propone Nox es justamente lo contrario, busca la intimidad del viajero. Todos los compartimentos de sus trenes serán privados, atrayendo así a viajeros que evitan esta opción a causa de la poca privacidad.
Van a dividir las estancias en tres categorías para adaptarse a las diferentes necesidades. Para empezar habrá opciones de cabina individual, para un solo viajero; después encontramos la opción doble, con cama para dos personas; y por último la doble vista, con ventanales amplios para tener las mejores vistas. En todos los casos, las habitaciones serán de dos metros de longitud, con espacio de sobra para una noche cómoda.
Precios
El precio de las habitaciones individuales partirá de 79 euros, mientras que las habitaciones dobles se podrán reservar a partir de 149 euros. Aspiran a combinar privacidad con accesibilidad y tratan de competir con los vuelos de las aerolíneas lowcost.
Servicios
Además de las atrayentes cabinas de descanso, estos trenes contarán con un abanico completo de servicios adicionales: servicio de comida y bebida, vagones adaptados para personas con movilidad reducida ¡y hasta un espacio en el que dejar tu bicicleta!
¿Cuándo podremos montarnos?
Nox tiene previsto empezar este plan en el año 2027. La intención de la compañía es, en una década, alcanzar más de 35 rutas. Para 2035 el objetivo es conectar 100 ciudades del continente, entre ellas París, Roma, Ámsterdam, Barcelona o Varsovia. Las primeras predicciones estimas trayectos como Múnich-Ámsterdam en 11 horas o Barcelona-Zúrich en 12 horas, todos en horario nocturno.
Esta idea no busca solamente atraer viajeros de ocio, sino plantearsae como una alternativa a profesionales o pasajeros que viajan por trabajo y ofrecerles una noche de descaso que sustituya el gasto del hotel.
