El nuevo tren nocturno que recorrerá 100 ciudades de Europa por menos de lo que cuesta un vuelo

Viajar en tren siempre ha sido más que un simple trayecto. Es la magia de admirar el paisaje por los grandes ventanales, disfrutar de un buen libro con el atardecer de fondo o simplemente dormir hasta llegar al destino sin preocupaciones. Todos los que hemos visto o leído Asesinato en el Orient Express tenemos el gusanillo de una larga travesía en el que poder disfrutar de la comodidad y los servicios del tren; convirtiendolo en una parte más del viaje.