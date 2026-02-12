Soy trabajador del Museo del Prado y la obra que más impresiona casi nadie la mira: pasó de ser escándalo nacional a languidecer en un depósito

La decisión del Museo del Prado de volver a contextualizar esta obra tiene un sentido, como todo en esta vida. Y es que forma parte de una revisión más amplia sobre qué historias se han contado y cuáles se han quedado fuera. El año del hambre de Madrid no necesita reinterpretaciones forzadas, simplemente debes mirarlo con atención, nada más. Su fuerza está en haber dicho demasiado pronto algo que nadie quería seguir escuchando. Hoy, cuando vuelve a ocupar un lugar en el relato del museo, lo hace no como curiosidad, sino como recordatorio de que el arte también sirve para señalar aquello que una sociedad preferiría olvidar. Y es que, el arte es subjetivo, o eso dicen, pero estoy segura que nadie se queda indiferente tras mirar con detenimiento esta obra.