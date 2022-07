¿Pensabas usar mañana el navegador GPS de tu coche o llegar a algún destino con los mapas del móvil? Puede que tengas problemas para ello porque ya es oficial: la NASA predice finalmente una tormenta solar con impacto directo en la tierra para este martes 19 de julio. Unas afirmaciones que ha confirmado la doctora Tamitha Skov, una de las asesoras de la NASA.

Es un fenómeno conocido también como una tormenta geomagnética. Según explican desde la nasa “consiste en un episodio de emisión de viento solar que producen alteraciones en la magnetosfera de la Tierra”.

O lo que es lo mismo: es una gran llamarada provocada por el Sol que es capaz de interrumpir y ocasionar grandes problemas en la energía, las comunicaciones y las localizaciones, siendo los más afectados los GPS.

Pero no todo es malo… pues también se sabe que, tras una tormenta solar, las auroras boreales que se ven en los cielos del territorio norte de nuestro planeta son mucho más brillantes y espectaculares que cualquier otra que hayamos podido ver.

La tormenta solar está prevista que azote al planeta Tierra el martes 19 de julio de 2022. Así lo confirma la conocida como la ‘Space Weather Woman’, una de las grandes predictoras y analistas de los fenómenos espaciales.

Esta, a través de su cuenta de Twitter ha informado que se espera un impacto directo debido a la liberación de un filamento que, realmente, tiene el tamaño de una serpiente. O lo que es lo mismo: un gran fogonazo, con su particular estallido luminoso (el causante de las espectaculares auroras boreales que se podrán ver en los próximos días).

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi