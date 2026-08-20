Tomás Vallavanete, 64 años, dejó la ciudad para convertirse en el único vecino de un pueblo abandonado en Lleida: “Es una soledad querida. Lo es cuando estas aislado y no es este lugar”

Hay decisiones que te cambian la vida. Otras, viene dadas por el cambio, y aunque no siempre son bien recibidas, ni mucho menos esperadas, pueden ser tan positivas como aquellas por motu propio. Ejemplo de ello esl caso del primer repoblador de este antiguo pueblo: ante la desgracia de un accidente ocurrido hace una década, Tomás Vallavanete perdió la visión de un ojo, dejó su empleo y recibió un consejo: aislarse, no como una escapatoria, sino como una vida alternativa donde la calma de un pueblo pequeño puede suplir la ansiedad de las grandes avenidas.

Solanell, Alt Urgell / Wikicommons

“Tú estás rematadamente mal de la cabeza”, dijo entonces a su hermano, autor de la oferta que, más tarde, le cambiaría la vida. Terminaría aceptando la propuesta de unirse al proyecto de repoblación de una aldea de montaña abandonada y en ruinas, Solanell, convirtiéndose en su primer habitante en años.

Adriana Fernández

Por entonces tenía 52 años y hoy, 12 años más tarde, continúa en Los Pirineos, y una entrevista reciente para el canal de Youtube @Monxileros recoge todo su recorrido.

Historia y patrimonio de Solanell

El pueblo de Solanell conforma un núcleo de población perteneciente al municipio de Montferrer Castellbó, en el Alto Urgel, Lleida. Mientras que en 1889 contaba con 180 habitantes, poco a poco su población fue decreciendo, siendo tan solo 38 habitantes en 1950 y 8 en los años 70, hasta ser reconocido, en 1973, como una zona completamente despoblada.

Estamariu en comarca de Alt Urgell, Cataluña / Istock / OKSANA BELIKOVA

El recorrido de este pueblo volvía a ver la luz 37 años más tarde, gracias al proyecto del arquitecto tarraconense Saül Garreta Puig, que pretendía repoblar esta zona del pirineo catalán y empezó por adquirir dos tercios de la localidad, siendo nuestro protagonista el primero de una prometedora lista.

Alt Urgell, Cataluña / Istock / "Toni Sanchez Poy [flaperval@yahoo.es]"

En relación a la soledad, Vallavanete expresaba: “Es un elemento que te ayuda a reflexionar, a pensar, a desfragmentar el cerebro en la vida propia”, siendo esta otra de las razones que han conseguido mantenerle en el pueblo.

“Es una soledad querida. Lo malo es cuando una persona está aislada y no es este lugar, porque aquí no siento el aislamiento”, explica. “Al final, el sosiego y la paz que tienes en este rincón no los encuentras en ningún otro lugar”.

Entorno y alrededores: qué hacer

Más allá de su arquitectura popular pirenaica de muros de piedra seca y tejados de pizarra, el núcleo protagonista del patrimonio de este pequeño pueblo se centra en la Iglesia de Sant Julià, además de las curiosas ruinas de una capilla dedicada a Sant Domènec. Sin embargo, su alrededor mantiene la magia e historia del pueblo: un antiguo trazado medieval que le unía al pueblo de Albet, parcialmente excavado en roca, y enlace con todos los pueblos de la parte alta de la Vall de Castellbò.

Lago Besiberri, Alto Pirineo de Cataluña / Istock / INIGO ARZA

Situado en la antesala del Alto Pirineo de Cataluña, en el ámbito del antiguo Vizcondado de Castellbò medieval, esta zona representa una consecución de cadenas montañosas donde los bosques subalpinos, los prados de alta montaña y los barrancos encajonados son el telón de fondo de impresionantes rutas de senderismo:

Itinerario 11 de la Red Comarcal: Ruta Castellbò – Sendes – Solanell

Se trata de un recorrido circular que conecta los núcleos tradicionales del valle a lo largo de históricos entre robledales y pinares.

Fauna salvaje Más allá de los enclaves, agudiza los sentidos para disfrutar del avistamiento de aves rapaces como el quebrantahuesos, el buitre leonado o las águilas reales que sobrevuelan frecuentemente sus crestas. En menor medida pero igual de impresionantes son los rebecos, corzos, jabalíes y zorros que habitan los alrededores.

Camino Histórico a Albet

Hablamos de un tramo de senderismo técnico y cultural que sigue la ruta excavada en la roca empleada históricamente para atravesar la garganta.

Ruta de la Vall de Castellbò (Camino Cátaro - GR-107)

Este municipio forma parte del itinerario histórico que recoge las rutas de escape de los "buenos hombres" (cátaros) hacia Andorra y el sur de Francia.

En 2013, Solanell contaba ya con tres familias entre sus habitantes, y dio comenzó a la obra de un albergue inaugurado cuatro años más tarde, en 2017. Hoy el pueblo que fue olvidado vuelve a ser fuente de vida, y prueba de ello, son los viñedos que vuelven a tener cabida etre sus tierras, el recuerdo de que regresar siempre posible.