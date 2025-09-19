Un tiktoker critica una de las playas más populares de Canarias: "Yo no la veo muy cómoda"
Aunque la inteligencia artificial la sitúa como una de las más bonitas, parece que el joven no está del todo de acuerdo.
Si de algo puede presumir Canarias es de sus playas. Las hay de todo tipo, de arena blanca, negra o de callaos. Extensos terrenos donde 'plantar' la sombrilla junto a cientos de personas o pequeñas calas en las que puedes disfrutar del paraíso casi tú solo.
Estos espacios son de lo más atractivos para turistas y visitantes. Tanto es así que hasta la herramienta de inteligencia artificial (IA) más popular de los últimos tiempos, ChatGPT, ha colocado a una de ellas en el ranking de las más bonitas del país. Sin embargo, parece que no todo el mundo está de acuerdo con la IA.
El tiktoker Mazomayrit se ha convertido en todo un experto puntuado todo lo que se le viene a la cabeza, desde las plazas más feas del país hasta los logos de las universidades. Y, así, da su punto de vista sobre cuestiones por las que, probablemente, muchos habíamos pasado de largo.
En esta ocasión, el joven ha publicado un vídeo en el que se centra en las mejores playas de España, según ChatGPT, y no parece estar muy de acuerdo con la herramienta.
Mejores playas de España
En el listado de mejores playas de España, según ChatGPT, que tiene el tiktoker hay una canaria: Maspalomas. Las otras son: Playa de Bolonia, en Tarifa; Playa de las Catedrales, Ribadeo; Playa de las Conchas, Donosti, y Playa de Ses Illetes, Formentera.
Playa de Maspalomas: impresionante, pero...
A simple vista, el joven tiktoker considera que la Playa de Maspalomas es impresionante. Sin embargo, parece que no tanto como para estar entre las mejores del país.
"Sé que es una playa icónica, y la estoy viendo y es impresionante", afirma. Hasta aquí, parece que todo va bien. Pero la cosa cambia totalmente cuanto muestra una imagen con la playa llena de gente. "Veo esta foto y, de repente, no es mi destino vacacional ideal", apunta. A esto, añade que "como te tengas que poner a 200 metros de la orilla y tengas que caminar entre esas dunas, tardas como ocho años en llegar al agua. Yo no la veo muy cómoda".
Y, tras esta declaración de intenciones, el tiktoker le da una puntuación de siete a la Playa de Maspalomas.
