Un tiktoker critica una de las playas más populares de Canarias: "Yo no la veo muy cómoda"

"Sé que es una playa icónica, y la estoy viendo y es impresionante", afirma. Hasta aquí, parece que todo va bien. Pero la cosa cambia totalmente cuanto muestra una imagen con la playa llena de gente. "Veo esta foto y, de repente, no es mi destino vacacional ideal", apunta. A esto, añade que "como te tengas que poner a 200 metros de la orilla y tengas que caminar entre esas dunas, tardas como ocho años en llegar al agua. Yo no la veo muy cómoda".