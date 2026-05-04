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Thomas Pesquet, astronauta de la ESA: "España por la noche es una red de neuronas doradas"; esta ciudad brilla con tal intensidad que parece un organismo vivo

Una panorámica única desde la que disfrutar la belleza de esta ciudad española, más allá de lo que conocemos.

Al caer la noche, el entramado de calles de la capital se convierte, desde el cielo, en un organismo lumínimo vivo.

Al caer la noche, el entramado de calles de la capital se convierte, desde el cielo, en un organismo lumínimo vivo. / Istock

Lucía Alfonso González

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Una de las razones por las que viajar es siempre gratificante es descubrir, constantemente, una nueva faceta, otra cara oculta o una versión hasta entonces desconocida de cada lugar que visites. Sin embargo, algunas de las imágenes más impresionantes de las ciudades más famosas del mundo, están reservadas solo para unos pocos.

La calle en la que mejor se come de Madrid está en Chamberí y muchos la llaman “la milla de oro de la gastronomía española”

La calle en la que mejor se come de Madrid está en Chamberí y muchos la llaman “la milla de oro de la gastronomía española”

Adriana Fernández

En el caso de esta región, la fama precede al nombre y su imagen es tan conocida como los símbolos que la dominan; sin embargo, solo algunos afortunados como el astronauta Thomas Pesquet tienen el honor de definir la belleza de esta perspectiva única. 

Vista aérea de la ciudad de Madrid

Vista aérea de la ciudad de Madrid / Istock

Una red de neuronas doradas

“Es una red de neuronas doradas”, así definía el astronauta de la Agencia Espacial Europea el entramado de luces y sombras que conforman la imagen nocturna de la ciudad de Madrid, un circuito definido de luces, idas y venidas que permite reconocer algunos de los puntos más característicos de la ciudad, aún desde el espacio. 

“Es sin duda la que considero mi foto nocturna más exitosa entre unos cuantos miles, gracias también a la altitud de Madrid que en general garantiza un aire bastante claro” expresaba el experto, aficionado a la fotografía espacial, en sus redes sociales. 

Imagen nocturna de la ciudad de Madrid

Imagen nocturna de la ciudad de Madrid / Istock

“Se pueden encontrar todas las calles y callejones de la capital española, donde la estación de Atocha y el aeropuerto de Barajas son claramente visibles”, anotaba embelesado por la imagen de la capital española. 

Un paseo coturno por las ciudades de España

Pero esta no es la única ciudad del país que ha llamado la atención del ingeniero francés, quien ha retratado además otras ciudades en una radiografía lumínica a su gusto “pintoresca”, reflexiva y llena de historia

En el caso de la ciudad de Valencia, el gesto se enfocó en su puerto, el comercial de sus características que a día de hoy lidera el Mediterráneo español, y el cuarto con más tráfico de Europa, además de un punto de referencia àra la gastronomía y ocio de la ciudad. 

Vista aérea del puerto de la ciudad de Valencia

Vista aérea del puerto de la ciudad de Valencia / Istock

"Por una vez, las masas oscuras no corresponden a bosques o acumulaciones de agua (...) son los campos de la Horta, regados por un sistema que data de más de 1000 años para adaptar la agricultura a las condiciones climáticas de la región”, explicaba el piloto en una entrada en sus redes sociales, acompañada de la imagen nocturna de la región levantina que, a su gusto, se asemeja a las "mandíbulas que se devoran los barcos en la noche”. 

Vista aérea del paisaje urbano de Barcelona

Vista aérea del paisaje urbano de Barcelona / Istock

Al fotografiar Barcelona, sin embargo, el foco se centra en su historial olímpico, única ciudad española en acoger los juegos, en 1992, y un icono viviente de la historia de su arquitectura, en un entramado de celdas geométricas perfectamente identificables

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“Un paseo nublado, y uno nocturno. Barcelona fue la primera ciudad española en celebrar los Juegos Olímpicos. ¡Por supuesto con Gaudí, las Ramblas, la playa, el festival del Sonar, buena comida y gente hay mucho, mucho más!”, detallaba el francés junto a su obra, claro ejemplo de que el viaje se haya siempre donde uno decide encontrarlo, más allá de donde mire o las veces que lo viva. 

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