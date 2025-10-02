El espacio The Muse se adapta a conferencias y reuniones exclusivas con un ambiente elegante y sereno
El espacio The Muse se adapta a conferencias y reuniones exclusivas con un ambiente elegante y sereno / Roberto García

The Muse: Un rincón inspirador para la calma y la creatividad frente al Guggenheim

Un famoso ladrón de arte ha puesto sus ojos en Bilbao y todas las pesquisas apuntan a que se esconde en The Artist – Grand Hotel of Art. En este juego de misterio, nuestra misión será seguir su rastro entre las estancias de este templo de diseño para atraparlo. Cada decisión nos acercará o nos alejará de su captura. ¿Preparados para seguir su pista The Muse?

Este espacio apartado está lleno de cómodos sofás de terciopelo. Su atmósfera hace de The Muse el alma inspiradora del hotel, un lugar perfecto para organizar conferencias, eventos y reuniones exclusivas y alejadas del ajetreo.

Reuniones privadas en The Muse, donde arte contemporáneo y discreción se dan la mano

Reuniones privadas en The Muse, donde arte contemporáneo y discreción se dan la mano

 / Gorka Ortega

Quizá es demasiado perfecto, pero, ¿podría ser este el lugar donde el ladrón se reuniera con un cómplice en secreto? The Muse está enfocado al huésped business, por lo que perfectamente podría pasar desapercibido aquí.

Desde The Muse, las vistas al icónico Puppy de Jeff Koons en el Guggenheim hacen único cada evento

Desde The Muse, las vistas al icónico Puppy de Jeff Koons en el Guggenheim hacen único cada evento

 / Gorka Ortega

Desde The Muse, las vistas al Guggenheim son impresionantes. Probablemente El Espectro ha elegido el hotel porque está planeando robar en el museo. Además de contemplarse muy bien desde este espacio, las panorámicas son aún mejores desde el último piso del hotel. ¿Subimos?

Tags _
Club VIAJAR
Hoteles

Síguele la pista