The Muse: Un rincón inspirador para la calma y la creatividad frente al Guggenheim
Un famoso ladrón de arte ha puesto sus ojos en Bilbao y todas las pesquisas apuntan a que se esconde en The Artist – Grand Hotel of Art. En este juego de misterio, nuestra misión será seguir su rastro entre las estancias de este templo de diseño para atraparlo. Cada decisión nos acercará o nos alejará de su captura. ¿Preparados para seguir su pista The Muse?
Este espacio apartado está lleno de cómodos sofás de terciopelo. Su atmósfera hace de The Muse el alma inspiradora del hotel, un lugar perfecto para organizar conferencias, eventos y reuniones exclusivas y alejadas del ajetreo.
Quizá es demasiado perfecto, pero, ¿podría ser este el lugar donde el ladrón se reuniera con un cómplice en secreto? The Muse está enfocado al huésped business, por lo que perfectamente podría pasar desapercibido aquí.
Desde The Muse, las vistas al Guggenheim son impresionantes. Probablemente El Espectro ha elegido el hotel porque está planeando robar en el museo. Además de contemplarse muy bien desde este espacio, las panorámicas son aún mejores desde el último piso del hotel. ¿Subimos?
