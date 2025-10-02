The Rooftop: Bilbao en 180 grados, el mirador secreto que no te puedes perder en la ciudad
Un famoso ladrón de arte ha puesto sus ojos en Bilbao y todas las pesquisas apuntan a que se esconde en The Artist – Grand Hotel of Art. En este juego de misterio, nuestra misión será seguir su rastro entre las estancias de este templo de diseño para atraparlo. Cada decisión nos acercará o nos alejará de su captura. ¿Preparados para seguir su pista en The Rooftop?
Como detectives que somos en esta misión seguimos la pista de un caso sin precedentes: el célebre ladrón internacional conocido como El Espectro. Todas las señales apuntan a que se esconde en The Artist- Grand Hotel of Art, frente al bilbaíno Museo Guggenheim. Y aquí estamos, investigando cada rincón de este establecimiento único para descubrir juntos dónde se halla. ¿Aceptas participar en este reto?
Subimos nerviosos hasta la azotea panorámica de The Artist, conocida como The Rooftop. Desde aquí las vistas son impresionantes. Bilbao se abre a nuestros pies con la ría serpenteando ante el Guggenheim. Los tonos metálicos del museo brillan hoy con especial intensidad. Se dice que el mismo Frank Gehry subió a esta privilegiada terraza para contemplar su obra de arte. Al lado, Puppy parece ejercer como su guardián eterno mientras algunos comensales degustan un cóctel afterwork bajo un suave hilo musical.
Atardece en la ciudad y las luces empiezan a encenderse en el horizonte, dejando otra estampa distinta, pero igualmente fascinante, de Bilbao.
