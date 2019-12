Tendencias en viajes y tecnología para el 2020

Los viajeros están cambiando su forma de buscar, reservar y viajar. ¿Cómo influirán la tecnología y los pasajeros en los viajes en 2020? KLM Royal Dutch Airlines ha mostrado cuales serán las próximas tendencias para el 2020.

La Generación Z y los millenials apuestan por Instagram para la búsqueda de destinos

Las encuestas muestran que la mitad de la Generación Z y los millenials tienen en cuenta lo «instagrameable» que será su destino al hacer la reserva. ¿Cuántos «me gusta» generará? Para el 25,8 % de ellos, la garantía de poder tomar fotos bonitas de las vacaciones es un requisito previo. Ellos tienen que hacer las fotos personalmente y deben ser auténticas.

Los viajeros utilizan cada vez más la tecnología de voz para navegar

Muchas personas pasan horas consultando los motores de búsqueda y navegando por los sitios web para encontrar el destino de viaje ideal. Los «altavoces inteligentes» les asisten en su búsqueda, haciendo que cada vez más viajeros encuentren su destino ideal y billetes de avión adecuados por medio de la tecnología de voz.

En las redes sociales, la inspiración para viajar proviene de los amigos y familiares

Se espera que Instagram siga creciendo como una importante fuente de inspiración para viajar. Los viajeros miran principalmente las publicaciones de amigos y familiares (65,3%) o hacen clic en hashtags para buscar inspiración de desconocidos (45,9%). El papel de los influencers y famosos como fuente de inspiración para las vacaciones está disminuyendo (14,5%).

La combinación de viajes en avión y tren ganan popularidad

La sostenibilidad es importante y es algo que los viajeros tienen en cuenta a la hora de reservar. Por esta razón, los operadores turísticos suman sus fuerzas siempre que es posible para ofrecer billetes de tren para distancias más cortas como alternativa a los vuelos.

¿Está compensando las emisiones de CO2?

Cada vez son más los pasajeros que compensan su cuota de emisiones de carbono. Una encuesta encargada por KLM reveló que el 38,8 % de los viajeros tienen previsto compensar las emisiones de CO2 el próximo año.

Su cara es su pasaporte

Las colas en el aeropuerto serán más cortas gracias a la tecnología de reconocimiento facial. A principios de este año, KLM llevó a cabo pruebas en las que los pasajeros pasaban por los puestos de control de seguridad, de las salas VIP y de embarque mostrando un selfie en la aplicación de sus teléfonos, en lugar de presentar sus pasaportes. Cada vez más pasajeros se encontrarán con esta tecnología en 2020. Lógicamente, corresponde al pasajero decidir si quiere probar esta innovación digital o no.

La Inteligencia Artificial acortará los tiempos de espera en circunstancias imprevistas

Las circunstancias imprevistas, como las tormentas eléctricas, pueden provocar retrasos en los vuelos. La Inteligencia Artificial (IA) ayuda a reducir las molestias a los pasajeros al calcular rápidamente la mejor manera de desplegar las aeronaves y la tripulación disponibles. Esto mejorará aún más la puntualidad de los vuelos en 2020.

Teléfono móvil apagado o en casa

Cada vez son más los viajeros que prefieren no utilizar su teléfono móvil durante las vacaciones, o al menos no utilizarlo tanto. Aunque tampoco pueden prescindir de él por completo. Alrededor del 50% de los pasajeros preferirían utilizar sus teléfonos lo menos posible durante las vacaciones, pero también indican que no siempre es posible. A casi un tercio de los pasajeros les gustaría viajar sin teléfono, pero temen que les resulte imposible.