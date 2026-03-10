Tanzania o un crucero por el Caribe: estos son los mejores viajes de las Rutas Culturales de Madrid 2026 y así puedes solicitarlos

La Comunidad de Madrid ha presentado la XXI edición de las Rutas Culturales, el programa de viajes para mayores de 55 años con una de las ofertas más amplias del país. Esta edición llega con más de 350.000 plazas y 1.400 destinos, una propuesta pensada para impulsar el envejecimiento activo, fomentar hábitos de vida saludables, reforzar la autonomía personal y ayudar a prevenir la soledad no deseada.