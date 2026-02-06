Ni suspenso ni sobresaliente: esta es la nota que dan los madrileños a vivir en la capital

Este dato, además de confirmar la estabilidad de esta apreciación, "refleja una ciudad con una valoración positiva por parte de sus vecinos, con niveles de satisfacción elevados en todos los distritos y una percepción estable de la calidad de vida", como ha señalado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. "Estos resultados suponen también un estímulo para seguir mejorando los servicios públicos y dar respuesta a las principales preocupaciones de los madrileños", ha subrayado.